Varda-romfartøyet sitter fast i bane, venter på godkjenning for å returnere til jorden

Et kommersielt romfartøy eid av Varda Space Industries, en oppstart som spesialiserer seg på produksjon i verdensrommet, har vært i bane lenger enn forventet mens det venter på godkjenning fra myndighetene for å returnere til jorden med en samling farmasøytiske prøver. Satellitten ble skutt opp 12. juni med det opprinnelige målet om en måneds oppdrag for å vise frem selskapets teknologi for å produsere kommersielle materialer, spesielt legemidler, inne i en utvinnbar kapsel designet for å returnere produktene til jorden for analyse og kommersiell bruk.

Imidlertid er gjenvinningen av Vardas kapsel for tiden på vent etter at Federal Aviation Administration (FAA) og det amerikanske luftforsvaret nektet godkjenning for landing i en avsidesliggende del av Utah. FAA uttalte at Varda lanserte kjøretøyet sitt uten reentry-lisens og ikke overholdt regulatoriske krav. Varda har bedt om en ny vurdering av vedtaket, som for tiden er under behandling. Selskapet hadde målrettet landingsmuligheter tidlig i september på Utah Test and Training Range, men ble nektet tillatelse på grunn av sikkerhetshensyn.

Varda Space Industries har forsikret at romfartøyet er i god stand og "sunt på tvers av alle systemer." Mens romfartøyet er designet for å forbli i bane i et helt år om nødvendig, jobber selskapet aktivt med regjeringspartnere for å bringe kapselen tilbake til jorden så snart som mulig.

FAAs Office of Commercial Space Operations er ansvarlig for lisensiering av kommersiell oppskytnings- og reentry-operasjoner. Byrået vurderer imidlertid hovedsakelig søknader om lanseringslisenser, og reentry-lisensiering er relativt nytt. FAA har lisensiert 82 kommersielle lanseringer i år, en betydelig økning fra tidligere år. Det økende antallet kommersielle oppskytninger er hovedsakelig drevet av SpaceXs økende oppskytningshastighet. FAA har bedt om ytterligere finansiering for å holde tritt med den voksende kommersielle romindustrien.

FAAs primære bekymringer ved gjennomgang av lisenssøknader er sikkerheten til publikum, risikoen for skade på eiendom, miljøtrusler og nasjonale sikkerhetsimplikasjoner. Selv om det er uvanlig for FAA å nekte en lisenssøknad, er reentry-kjøretøy fortsatt relativt uvanlig. Bare to selskaper har mottatt en kommersiell FAA reentry-lisens til dags dato.

Varda og FAA har vært i diskusjoner om selskapets planer om å regelmessig returnere automatiserte romkapsler til jorden og deres potensielle innvirkning på kommersiell flytrafikk.