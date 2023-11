Forstå andre gjennom deres handlinger: Et nøkkelaspekt ved menneskelig erkjennelse med implikasjoner for AI

Når vi observerer noens handlinger, jobber sinnet vårt raskt for å tyde intensjonene deres. Forskning utført av persepsjonsforskere ved Johns Hopkins University har kastet lys over hvordan folk kan forstå hva andre prøver å lære ved å se på handlingene deres. Denne banebrytende studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, har avslørt et ofte oversett aspekt ved menneskelig kognisjon, med betydelige implikasjoner for utviklingen av kunstig intelligens (AI)-systemer.

I motsetning til å gjenkjenne pragmatiske handlinger, som innebærer å forutsi noens umiddelbare handlinger, fokuserte studien på «epistemiske handlinger». Disse handlingene utføres når noen prøver å samle informasjon eller lære om omgivelsene. Mens tidligere forskning har vist at mennesker nøyaktig kan identifisere pragmatiske handlinger, var lite kjent om hvordan vi oppfatter og forstår epistemiske handlinger.

I en serie eksperimenter som involverte 500 deltakere, ba forskerne individene om å se videoer av mennesker som rister bokser. Deltakerne var i stand til å skjelne målene til shakeren - enten for å bestemme antall gjenstander inne i boksen eller for å finne ut formen på gjenstandene - i løpet av sekunder. Denne evnen til å oppfatte en annen persons intensjoner gjennom deres handlinger er både intuitiv og bemerkelsesverdig, og fremhever de komplekse kognitive prosessene som sinnet vårt utfører uten problemer.

Disse funnene har bredere implikasjoner for feltet AI-utvikling. Ved å forstå hvordan mennesker utleder en annen persons mål gjennom handlinger, kan forskere designe AI-systemer som er bedre rustet til å samhandle og forstå menneskelig atferd. For eksempel kan en AI-drevet robotassistent analysere en kundes handlinger og forutsi hva de leter etter, og gi en mer personlig og effektiv tjeneste.

I fremtidige studier planlegger Johns Hopkins-teamet å undersøke skillet mellom epistemisk hensikt og pragmatisk hensikt. De er også interessert i å utforske når disse observasjonsferdighetene dukker opp i menneskelig utvikling og om beregningsmodeller kan konstrueres for ytterligere å belyse forholdet mellom fysiske handlinger og epistemiske hensikter.

Denne forskningen gir ikke bare verdifull innsikt i vår forståelse av menneskelig kognisjon, men åpner også for nye muligheter for AI-teknologi for å effektivt tolke menneskelige handlinger og intensjoner. Ved å utnytte denne kunnskapen kan fremtidige AI-systemer bli mer sansende og dyktige til å forstå og svare på menneskelige behov og ønsker.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er pragmatiske handlinger og epistemiske handlinger?

Pragmatiske handlinger refererer til handlinger som innebærer å forutsi et individs umiddelbare handlinger, mens epistemiske handlinger utføres når noen prøver å samle informasjon eller lære noe om miljøet sitt.

Spørsmål: Hvordan utførte forskerne sine eksperimenter?

Forskerne ba 500 deltakere om å se videoer der noen rister en boks. Deltakerne var i stand til å finne ut om shakeren prøvde å finne ut antall gjenstander inne i boksen eller formen på gjenstandene.

Spørsmål: Hva er implikasjonene av denne forskningen for AI?

Ved å forstå hvordan mennesker oppfatter og utleder andres intensjoner gjennom handlinger, kan AI-systemer utformes for bedre å forstå og samhandle med menneskelig atferd. For eksempel kan en robotassistent nøyaktig forutsi hva en kunde ser etter basert på deres handlinger.