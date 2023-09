Astronomer krever internasjonale avtaler for å bekjempe satellittlysforurensning

Astronomer over hele verden tar til orde for internasjonale avtaler for å løse problemet med satellittkonstellasjoner som forårsaker lysforurensning i verdensrommet. Utbredelsen av disse satellittnettverkene truer integriteten til vitenskapelig forskning og vekker bekymring for tap av mørke himmel.

I Storbritannia etterlyses det nye planbestemmelser for å beskytte nasjonens mørke himmel. Englands urbanisering har ført til en betydelig reduksjon i synlighet av stjerner, med anslagsvis 10 prosent tap av himmel det siste tiåret. Dette tapet påvirker ikke bare mennesker, men påvirker også naturens evne til å trives under naturlige mørke forhold.

Mørke himmelkonsulenter som Dan Oakley jobber for å redusere lysforurensning. De understreker at mørk himmel er avgjørende for at menneskeheten skal få kontakt med universet og fundere over eksistensielle spørsmål. Megan Eaves, redaktør av magasinet "Nightscape", understreker den kulturelle betydningen av stjerneklare netter, ettersom de har inspirert kunst, musikk og filmer gjennom historien.

Bortsett fra det kulturelle aspektet, hevder aktivister at lysforurensning har negative helseeffekter. Eksponering for kunstig lys om natten forstyrrer døgnrytmen, og påvirker produksjonen av melatonin, som kan føre til ulike psykiske problemer og sykdommer.

Bekymringene rundt lysforurensning har forsterket seg med fremveksten av satellittkonstellasjoner. Astronomer, inkludert Robert Massey, nestleder i The Royal Astronomical Society, fremhever virkningen av satellitter i lav jordbane på vitenskapelig forskning. Starlink-satellittene, eid av Elon Musk, er spesielt bekymret på grunn av deres økende antall og potensial til å forstyrre teleskopobservasjoner.

Satellittselskaper forsøker å adressere lysforurensning gjennom bruk av forskjellige belegg og parasoller for å minimere refleksjon av sollys. Men med planer for ytterligere satellittoppskytinger, forventes problemet med lysforurensning fra verdensrommet å forverres. Kina vurderer for eksempel å skyte opp en konstellasjon med 13,000 XNUMX satellitter.

Ettersom lysforurensning utvides over hele Europa, blir mørke områder vanskeligere å finne. Mørke himmelreservater i nasjonalparker er dyrebare steder der folk fortsatt kan oppleve nattehimmelens skjønnhet. Imidlertid utgjør inngripende utvikling og bygging av nye byer en trussel mot disse reservatene.

Det må gjøres innsats fra lokalsamfunn, nasjonalparker og myndigheter for å implementere retningslinjer som fremmer ansvarlig belysningspraksis og minimerer den negative påvirkningen av kunstig lys på mørk himmel.

