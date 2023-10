Ikke gå glipp av den spektakulære delvise måneformørkelsen i morgen tidlig i Taiwan!

By

I morgen tidlig har innbyggerne i Taiwan og de avsidesliggende øyene en fantastisk mulighet til å være vitne til en delvis måneformørkelse, hvis været tillater det. Central Weather Administration (CWA) har bekreftet at den himmelske begivenheten vil finne sted fra kl. 2 til 6, når jorden er på linje mellom solen og månen, noe som delvis hindrer månens belysning.

Under en måneformørkelse blokkeres solens lys av jorden, og kaster skyggen på månen. CWA forklarer at månen vil oppleve fem stadier under denne formørkelsen, og de fire første forventes å være synlige i Taiwan.

Den innledende fasen, kjent som penumbral formørkelse, starter klokken 2. I løpet av denne fasen vil jordas penumbra gradvis dekke månens overflate. På grunn av uskarphet og begrenset omfang kan det imidlertid være utfordrende å observere uten hjelp av kikkert eller teleskop.

Den andre etappen, som starter klokken 3:35, bringer jordens umbra i spill, og gjør det sørøstlige hjørnet av månen mørkere. Klokken 4:14 vil umbraen dekke den største delen av månen, som utgjør omtrent 13 % av overflaten. Til slutt, klokken 4:54, avsluttes den delvise formørkelsen ved at jordens umbra ikke lenger skjuler månen. Klokken 6:28 vil halvformørkelsen slutte helt når jorden slutter å kaste en skygge på månen.

Dessverre vil den siste fasen av den penumbrale måneformørkelsen, som inntreffer fra kl. 6 på Orchid Island (Lanyu) til kl. 03 i Kinmen County, ikke være synlig på grunn av månen som går ned over den vestlige horisonten.

For ivrige stjernekikkere, sett av i kalenderen for natten fra 7. til 8. september 2025. CWA har avslørt at en total måneformørkelse vil finne sted i løpet av denne tiden, noe som gir nok en ekstraordinær mulighet til å være vitne til denne fryktinngytende astronomiske hendelsen.

Ikke glem å klargjøre kikkerten eller teleskopet, og kryss fingrene for klar himmel for å nyte det fantastiske opptoget av den delvise måneformørkelsen i morgen tidlig i Taiwan!

FAQ:

Spørsmål: Hva er en måneformørkelse?

A: En måneformørkelse oppstår når jorden retter seg inn mellom solen og månen, og kaster skyggen på månen.

Spørsmål: Kan en måneformørkelse sees med det blotte øye?

A: Ja, måneformørkelser kan observeres med det blotte øye, selv om sikten og detaljene kan variere.

Spørsmål: Når er den neste måneformørkelsen i Taiwan?

A: Den neste måneformørkelsen som er synlig fra Taiwan, er en total måneformørkelse som skal inntreffe 7. til 8. september 2025.

Spørsmål: Hva er de forskjellige stadiene av en måneformørkelse?

A: En måneformørkelse består av ulike stadier: penumbral formørkelse, delvis formørkelse og total formørkelse, avhengig av hvor mye av månen som er dekket av jordens skygge.