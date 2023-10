A Celestial Delight: Se vidunderet av en delvis måneformørkelse

By

Etter at den nylige ringformede solformørkelsen trollbundet tilskuere i utvalgte deler av den vestlige halvkule, venter nå skywatchere over hele verden på nok et himmelsk skue – en delvis måneformørkelse. Dette fengslende astronomiske fenomenet, som oppstår når jorden beveger seg mellom solen og månen, og kaster en skygge på månens overflate, skal finne sted natt til 28. oktober, og fortsette til de tidlige timene til 29. oktober.

Hvor kan du beundre den delvise måneformørkelsen?

Denne fascinerende begivenheten vil være synlig fra en rekke steder, som spenner over Sør-Amerika, det nordøstlige Nord-Amerika, Afrika, Europa, Asia, Australia og over Atlanterhavet, det sørlige Stillehavet og Det indiske hav. Etter hvert som natten skrider frem, vil begynnelsen av formørkelsen pryde himmelen i Australia, Nord-Stillehavet og østlige deler av Russland. Omvendt, når månen stiger opp, vil slutten av formørkelsen kunne observeres for de som befinner seg i Sør-Atlanterhavet, Nord-Atlanterhavet og østlige regioner i Brasil og Canada.

Måneformørkelse i India: En spesiell godbit for stjernekikkere

India vil også ha det privilegium å være vitne til hele opptoget, og tilby en unik mulighet for både stjernekikkere og astronomer. Shilpi Gupta, vitenskapelig offiser ved MP Birla Planetarium i Kolkata, har bekreftet at den fullstendige måneformørkelsen vil være synlig fra hele India. Månens fulle fase, når den er fullt opplyst og motsatt av solen i sin bane rundt jorden, forventes å finne sted 29. oktober, søndag kl. 1:54 IST.

Forstå mekanismen til en måneformørkelse

En måneformørkelse finner sted på en fullmånedag når solen, jorden og månen retter seg i en rett linje og i samme plan. Sol-Jord- og Jord-Måne-planene er skråstilt i en vinkel på 5 grader til hverandre. Når disse flyene krysser hverandre, og månen er plassert nær eller ved nodene i krysset, oppstår en formørkelse.

Jordens skygge består av to særegne regioner - Umbra, den indre mørke sonen, og Penumbra, det ytre lysere området. Under denne himmelbegivenheten vil månen gå gjennom både umbra og penumbra, noe som resulterer i en kombinert penumbral og delvis måneformørkelse. Denne fryktinngytende hendelsen lover å bli et fengslende vidunder for alle som er heldige nok til å være vitne til den.

FAQ:

Spørsmål: Hvor vil den delvise måneformørkelsen være synlig?

A: Formørkelsen vil være synlig fra forskjellige deler av verden, inkludert Sør-Amerika, nordøstlige Nord-Amerika, Afrika, Europa, Asia, Australia og over Atlanterhavet, Sør-Stillehavet og Det indiske hav.

Spørsmål: Hvilke indiske byer vil være vitne til den delvise måneformørkelsen?

A: I India vil hele formørkelsen være synlig, og tilby en unik mulighet for både stjernekikkere og astronomer. Månens fulle fase vil finne sted 29. oktober, søndag klokken 1:54 IST.

Spørsmål: Hva forårsaker en måneformørkelse?

A: En måneformørkelse oppstår når Solen, Jorden og Månen retter seg inn i en rett linje og i samme plan. Denne justeringen fører til at jorden kaster en skygge på månen, noe som resulterer i en formørket måne.

Spørsmål: Hva er de to områdene av jordens skygge under en måneformørkelse?

A: Jordens skygge består av det mørkere indre området kalt Umbra og det lysere ytre området kjent som Penumbra.