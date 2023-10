By

Stjernekikkere og astronomientusiaster gleder seg til den kommende himmelbegivenheten som vil pryde nattehimmelen senere denne uken. 28.-29. oktober vil det inntreffe en delvis måneformørkelse, tett etter den ringformede solformørkelsen som fant sted 14. oktober.

Under formørkelsen vil månen først gå inn i penumbra klokken 11 31. oktober, etterfulgt av umbralfasen som starter klokken 28 og slutter klokken 1 05. oktober. Dette ekstraordinære himmelfenomenet vil være synlig fra kl. alle deler av landet rundt midnatt.

Som bekreftet av Meteorological Center i Bhubaneswar, vil formørkelsen være en delvis måneformørkelse, hvor månen vil falle under jordens skygge. Varigheten av formørkelsen vil strekke seg over omtrent én time og nitten minutter, med en styrke på 0.126.

Synligheten til formørkelsen vil strekke seg over et stort område, inkludert det vestlige Stillehavet, Australia, Asia, Europa, Afrika, det østlige Sør-Amerika, det nordøstlige Nord-Amerika, Atlanterhavet, Det indiske hav og Sør-Stillehavet. Selv om månens skive bare vil dekkes med rundt seks prosent, kan denne fengslende hendelsen sees med det blotte øye, ifølge den anerkjente astronomen Subhendu Patnaik.

Ser vi fremover, vil den neste måneformørkelsen som er synlig fra India inntreffe 7. september 2025, og det vil være en total måneformørkelse. Den siste måneformørkelsen som var synlig fra landet fant sted 8. november 2022 og var en total formørkelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om det vil være to sol- og to måneformørkelser i 2024, vil ingen av dem være synlige fra India.

Når datoen nærmer seg, sørg for å merke kalenderne dine og benytt anledningen til å se den ærefryktinngytende magien i den himmelske verden. Det er et skue som helt sikkert vil forlate deg i ærefrykt for underverkene som finnes utenfor planeten vår.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er en måneformørkelse?

En måneformørkelse er en himmelhendelse som inntreffer når jorden kommer mellom solen og månen, og får månen til å falle under jordens skygge.

2. Hva er en delvis måneformørkelse?

En delvis måneformørkelse er en type måneformørkelse der bare en del av månen er dekket av jordens skygge.

3. Kan måneformørkelsen sees med det blotte øye?

Ja, måneformørkelsen kan observeres med det blotte øye. Det anbefales imidlertid alltid å finne et sted unna skarpt bylys for å sette pris på skuespillet fullt ut.

4. Når er neste måneformørkelse synlig fra India?

Den neste måneformørkelsen som er synlig fra India skal skje 7. september 2025, og det vil være en total måneformørkelse.

5. Vil det være noen synlige formørkelser i 2024?

Ja, det vil være to sol- og to måneformørkelser i 2024. Ingen av dem vil imidlertid være synlige fra India.