Delvis måneformørkelse blir synlig i India 28.–29. oktober 2023

By

En delvis måneformørkelse er satt til å inntreffe 28.–29. oktober 2023, med umbralfasen som begynner tidlig den 29. Denne formørkelsen vil være synlig fra alle deler av India rundt midnatt. Den umbrale fasen av formørkelsen forventes å begynne klokken 01:05 IST den 29. oktober og avsluttes klokken 02:24 IST. Varigheten av formørkelsen vil være omtrent 1 time og 19 minutter, med en liten styrke på 0.126.

Denne måneformørkelsen vil være synlig i flere regioner over hele verden, inkludert det vestlige Stillehavet, Australia, Asia, Europa, Afrika, det østlige Sør-Amerika, det nordøstlige Nord-Amerika, Atlanterhavet, Det indiske hav og Sør-Stillehavet.

Det er viktig å merke seg at en måneformørkelse oppstår på en fullmånedag når jorden kommer inn mellom solen og månen, og alle tre objektene er på linje. En total måneformørkelse oppstår når hele månen kommer under jordens umbrale skygge, mens en delvis måneformørkelse oppstår når bare en del av månen kommer under jordens skygge.

I India vil neste måneformørkelse etter denne hendelsen være 07. september 2025, som vil være en total måneformørkelse. Den siste måneformørkelsen som var synlig fra India skjedde 8. november 2022, og det var en total formørkelse.

kilder:

– Artikkelkilde: N/A | Kildetype: N/A