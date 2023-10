Delvis måneformørkelse inntreffer 28.–29. oktober 2023

By

En himmelsk begivenhet er satt til å finne sted 28.–29. oktober 2023, da en delvis måneformørkelse forventes å inntreffe. Denne hendelsen, også kjent som en penumbral måneformørkelse, skjer når solen, jorden og månen justeres på en slik måte at jorden kaster en skygge på månen, noe som får den til å se mørkere ut.

Under denne formørkelsen vil bare en del av månen være dekket av jordens skygge, noe som resulterer i en delvis dimming av dens vanlige lysstyrke. Det er viktig å merke seg at denne typen formørkelse er forskjellig fra en total måneformørkelse, hvor månen er fullstendig dekket av jordskyggen.

Den delvise måneformørkelsen forventes å skje over et tidsrom på flere timer, med den høyeste sikten som skjer sent på kvelden eller tidlig morgen, avhengig av landets tidssone. I India er formørkelsen satt til å begynne natt til 28. oktober og fortsette til tidlig morgen 29. oktober.

Observatører i India vil få muligheten til å være vitne til at månen gradvis mister sin lysstyrke når den kommer inn i jordens skygge. Dette fenomenet er en påminnelse om de utrolige himmelske hendelsene som skjer i universet vårt og gir en unik mulighet for stjernekikkere og astronomi-entusiaster til å observere og sette pris på underverkene i solsystemet vårt.

Det er viktig å ta riktige forholdsregler mens du observerer formørkelsen for å beskytte øynene dine mot direkte solstråler. Det anbefales å bruke solformørkelsesbriller eller andre godkjente solfiltre for å forhindre potensiell skade på synet ditt.

Så sett av i kalenderen for helgen 28.–29. oktober 2023, og ta deg tid til å se den fascinerende skjønnheten til en delvis måneformørkelse. Det er en sjanse til å koble seg til den naturlige verden og beundre de fryktinngytende underverkene som universet vårt har å tilby.

kilder:

– India utdanning | Siste utdanningsnyheter | Globale utdanningsnyheter | Siste pedagogiske nyheter (kilde)

– National Aeronautics and Space Administration (NASA) (kilde)