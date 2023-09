NASAs Parker Solar Probe observerer kraftig koronal masseutkast

NASAs Parker Solar Probe har nylig fløyet gjennom en kraftig koronal masseutkast (CME) nær solen, og gir verdifulle data om hvordan solens plasma interagerer med interplanetarisk støv. Denne CMEen er en av de mest intense som noen gang er spilt inn. For første gang har sonden observert samspillet mellom CME og interplanetarisk støv, og kastet lys over et fenomen som ble teoretisert for to tiår siden, men som aldri hadde blitt observert før.

Analyse av dataene samlet inn av sonden under gjennomgangen ble publisert i The Astrophysical Journal. Forskere som studerte CME konkluderte med at det fjernet interplanetarisk støv opp til en avstand på omtrent 6 millioner miles fra solen. Imidlertid ble rommet som ble ryddet opp snart fylt med mer interplanetarisk støv.

Parker Solar Probes Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera ga en visning av CME mens romfartøyet passerte gjennom det. Til å begynne med fanget kameraet en fredelig utsikt over det dype rommet, men det ble raskt overfylt med skarpt lys da stykker av materiale passerte gjennom.

Parker Solar Probe har gjort betydelige funn siden lanseringen i 2018. I 2021 tok den sin første direkte kontakt med Solens korona og har studert solvinden. Oppkalt etter Eugene Parker, som teoretiserte eksistensen av solvind, fullførte sonden sin sjette forbiflyvning av Venus i august 2022 og vil fortsette å samle ny innsikt om solens dynamikk under sitt pågående oppdrag.

kilder:

– NASAs Parker-solsonde løser et langvarig mysterium om solen, NASA