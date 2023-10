Foreldres holdninger til genomisk forskningsdeltakelse for friske barn

En fersk studie utforsket foreldrenes holdninger til deres friske barns deltakelse i genomforskning og deres forventninger til resultater. Forskningen hadde som mål å forstå synspunktene til foreldre som deltok i et primærhelseforskningsnettverk og hadde friske barn. Studien gjennomførte semistrukturerte telefonintervjuer med 26 foreldre, og analyserte transkripsjonene tematisk.

Tre sentrale temaer kom frem fra intervjuene. Det første temaet var gjensidighet, der foreldre uttrykte en preferanse for å motta medisinsk handlingsdyktige resultater fra barndommen som en gjensidig gest for deres deltakelse i forskningen. De forventet også å bli kontaktet på nytt over tid for ytterligere informasjon eller oppdateringer. Det andre temaet utforsket nedstrømsvirkningene av genetisk testing. Foreldre hadde forhåpninger om fremtidige kliniske fordeler for barna sine, men var også bekymret for risikoen for genetisk diskriminering. De ønsket å sikre at deltakelse i genomforskning ikke ville ha noen negative konsekvenser for deres barns fremtid.

Det tredje temaet var makt og myndiggjøring. Noen foreldre følte seg bemyndiget ved å delta i genomisk forskning, da det tillot dem å ta forebyggende tiltak for barnet sitt og andre familiemedlemmer. De så det som en mulighet til å ta informerte beslutninger og potensielt unngå potensielle helserisikoer. Imidlertid var andre foreldre nølende med å begrense barnets autonomi ved å delta i forskning som kunne resultere i å oppdage medisinske tilstander eller genetiske disposisjoner.

Å forstå disse holdningene og forventningene kan bidra til å informere deltakersentrerte tilnærminger til genomisk forskning. Forskere kan vurdere disse spenningene når de designer studier for å optimalisere foreldres beslutningstaking og deltakelse samtidig som de maksimerer nytten av resultatene. I tillegg kan det å ta opp bekymringer knyttet til genetisk diskriminering og fremme autonomi i beslutningstaking ytterligere styrke foreldres vilje til å delta i genomisk forskning med sine friske barn.

