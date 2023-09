Parasitter manipulerer maur for å klatre i gressblader, oppdager forskere

By

Forskere ved Københavns Universitets Institutt for Plante- og Miljøvitenskap har gjort en fascinerende oppdagelse om lansettleverflager, en type parasitt. Disse flaksene har den bemerkelsesverdige evnen til å kontrollere maur og få dem til å klatre opp og ned gresstråene, noe som øker sjansene for at flaksene blir konsumert av større dyr.

Livssyklusen til lansettleverflager begynner når eggene deres skilles ut av kyr og ender opp i gresset. Snegler får i seg disse eggene, hvor de utvikler seg til larver og formerer seg ukjønnet. Sneglene reagerer på angrepet ved å danne cyster rundt ormene, som deretter støtes ut som slimkuler. Uten at de vet det, spiser maur disse slimkulene sammen med ormelarvene.

Når de er inne i en maur, migrerer larvene til enten maurens mage eller hjernen. De som når hjernen tar kontroll, og befaler mauren å klatre opp i et gresstrå og gripe fast i det. Denne oppførselen gjør det lettere for større dyr å få i seg mauren og dens parasitter ved et uhell. Inne i den endelige verten modnes ormene og legger egg i vertens lever, og fullfører syklusen.

Forskere som studerte infiserte maur i Danmarks Bidstrup-skoger fant at temperatur spilte en betydelig rolle i maurenes oppførsel. På kjølige dager forble maurene på gresset, men på varmere dager gikk de ned. Denne observasjonen antyder at ormene hovedsakelig manipulerer maurene i løpet av natte- og morgentimene. Funnene understreker kompleksiteten i parasittatferd og fremhever behovet for ytterligere forskning på dette området.

Selv om det er sjeldent, kan mennesker av og til bli infisert av disse parasittene. I slike tilfeller kan leveren og gallegangene lide skade. Det er imidlertid viktig å merke seg at mennesker ikke er den primære verten for lansettleverflager.

