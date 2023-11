Ny avdeling for pediatrisk traumeomsorg skal etableres ved KGMU med AIIMS-samarbeid

Lucknows King George's Medical University (KGMU) er satt til å etablere et toppmoderne pediatrisk traumeomsorgsanlegg i samarbeid med det anerkjente All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) i Bhopal. Hovedmålet med dette anlegget er å forbedre diagnosen og behandlingen av pediatriske traumetilfeller, da det kan være utfordrende for barn å kommunisere effektivt om skadene sine.

Direktør for AIIMS, Bhopal, professor Ajai Singh, fremhevet behovet for en spesialisert tilnærming til pediatriske traumesaker på grunn av den unike naturen til disse skadene. I motsetning til voksne som kan gi detaljert informasjon, kan barn slite med å artikulere smerten og plasseringen av skadene. Professor Singh understreket, "Et barn kan bare fortsette å gråte til det tidspunktet de får lettelse." Som et resultat blir nøyaktig diagnose og rask behandling avgjørende i disse tilfellene.

For å sikre suksessen til dette initiativet, vil fastboende leger fra KGMU besøke AIIMS, Bhopal for å få ekspertise i å håndtere pediatriske traumer. Ved å observere protokollene og prosedyrene implementert ved AIIMS, vil de kunne lære effektive strategier som kan innlemmes i utviklingen av det pediatriske traumeomsorgsanlegget ved KGMU.

Denne samarbeidsinnsatsen mellom KGMU og AIIMS, Bhopal viser betydningen av kunnskapsdeling og viktigheten av spesialisert omsorg for å møte de unike utfordringene i pediatriske traumesaker. Ved å forbedre diagnostiske evner og behandlingsresultater, vil dette anlegget utvilsomt ha en betydelig positiv innvirkning på å bidra til trivselen til barn som trenger traumeomsorg.

Spørsmål og svar

1. Hva er hensikten med at barnetraumemottaket utvikles ved KGMU?

Formålet med dette anlegget er å forbedre diagnostisering og behandling av pediatriske traumetilfeller ved å ta tak i utfordringene som står overfor i effektiv kommunikasjon av skadene barn opplever.

2. Hvorfor er spesialisert omsorg nødvendig for pediatriske traumetilfeller?

Spesialisert omsorg er nødvendig for pediatriske traumetilfeller på grunn av de unike utfordringene barns begrensede evne til å artikulere smertene deres og identifisere den nøyaktige plasseringen av skadene utgjør.

3. Hvordan vil KGMU samarbeide med AIIMS, Bhopal for å utvikle anlegget?

Fastboende leger fra KGMU vil besøke AIIMS, Bhopal for å lære effektive strategier og prosedyrer for håndtering av pediatriske traumer. Denne kunnskapen vil bli utnyttet i utviklingen av det pediatriske traumesenteret ved KGMU.

(Kilde: Hindustan Times)