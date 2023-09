En mystisk hendelse endret Dark Matter Halo of Our Galaxy, viser studie

En fersk studie antyder at en massiv klump med usynlig mørk materie har forårsaket en betydelig forvrengning i formen til galaksen vår. Mens forskere i utgangspunktet trodde at Melkeveien var en flat skive med to spiralarmer, har målinger tatt i løpet av det siste århundret avslørt en uforklarlig bøyning. Forvrengningen skjer hovedsakelig ved galaksens grenser, hvor visse områder faller mens andre blusser oppover, noe som gir den et knust sombrero-utseende.

Datasimuleringer utført av forskere kan ha avslørt årsaken bak dette fenomenet. Simuleringene antyder en mystisk hendelse som forstyrret justeringen av galaksens usynlige glorie av mørk materie. Studien, publisert i tidsskriftet Nature Astronomy 14. september, viser overbevisende bevis på at vår galakse er innhyllet i en skråstilt mørk materie-glorie.

Mørk materie er en unnvikende type materie som utgjør omtrent 85 % av universets totale materie. Selv om den ikke samhandler direkte med lys og forblir usynlig, kan dens gravitasjonseffekter observeres. Mørk materie er ansvarlig for å akselerere stjerner til ekstraordinære hastigheter når de går i bane rundt galaktiske sentre, forvrenger fjernt stjernelys og former den galaktiske haloen til Melkeveien.

Den galaktiske glorie refererer til en enorm sfære av stjerner som flyter som blader på en dam av mørk materie, plassert utenfor spiralarmene til Melkeveien. Nylige undersøkelser med den europeiske romfartsorganisasjonens Gaia-romfartøy har vist at stjernene i den galaktiske haloen er spesielt feiljustert.

I et forsøk på å forstå implikasjonene av en ubalansert stjerneglorie for mørk materiehalo, brukte astronomer datamodeller for å gjenskape en ung galakse som ligner Melkeveien. Modellen inkluderte en mørk materie-glorie vippet 25 grader i forhold til disken. Etter å ha simulert galaksen i 5 milliarder år, oppdaget forskere at modellen deres lignet vår egen galakse i stor grad.

Årsaken bak feiljusteringen av mørk materie-halo er fortsatt uklar. Simuleringene utført av forskerne antyder imidlertid at det sannsynligvis er et resultat av en massiv kollisjon, som potensielt kan involvere en annen galakse som kolliderer med vår egen. Denne kollisjonen kunne ha fått mørk materie-haloen til å vippe opp med så mye som 50 grader før den sakte synker til den nåværende 20-graders høyden.

kilder:

«En gigantisk klatt med usynlig mørk materie har bøyd galaksen vår ut av form»

"Mørk materie kan bygge seg opp inne i døde stjerner - med potensielt eksplosive konsekvenser"