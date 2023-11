Ny innsikt i mikrobiell vekst i verdensrommet: Utforsking av tyngdekraftens rolle

To forskere fra Oregon State University College of Engineering har slått seg sammen med NASA for å fordype seg i det spennende forholdet mellom gravitasjon og mikrobiell vekst. Dorthe Wildenschild og Tala Navab-Daneshmand har sikret et stipend på 525,000 XNUMX dollar fra National Science Foundation for å gjennomføre eksperimenter på den internasjonale romstasjonen (ISS) for å undersøke dannelsen og utviklingen av biofilmer i delvis mettet jord og bergarter.

Biofilmer, som er klynger av mikroorganismer som fester seg til overflater og hverandre, spiller en avgjørende rolle i ulike studieområder. Ved å undersøke deres vekst i porøse medier, tar forskerne sikte på å få innsikt med betydelige samfunnsmessige implikasjoner. Denne forskningen har potensial til å forbedre grunnvannsaneringsteknikker, forbedre vannbehandlingsprosesser og gi verdifull kunnskap innen jord- og landbruksvitenskap. Videre påvirker biofilmer også begroing av mekaniske enheter og medisinske implantater.

Å forstå atferden til mikroorganismer under mikrogravitasjonsforhold kan også kaste lys over deres innvirkning på konstruerte systemer og menneskers helse under bemannede romflyvninger. Ved å undersøke biofilmdannelse i et unikt miljø som ISS, kan man få ny informasjon om endret mikrobiell atferd i rommet.

Akkompagnert av fengslende bilder, for eksempel et fotografi av en innsjø i Storbritannia som viser det levende oransje slimet som er et resultat av bakteriell oksidasjon av jern i grunnvann, åpner denne forskningen opp nye grenser i studiet av mikrobiell vekst. Den kontrasterende blå himmelen reflektert i vannet gir et visuelt slående bakteppe til det fargerike slimet, og tjener som en påminnelse om det spennende mangfoldet av biofilmer.

Ved å undersøke effekten av tyngdekraften på biofilmdannelse, baner disse forskerne vei for banebrytende funn som vil påvirke en rekke felt både på jorden og i romutforskning. Ettersom prøvene utarbeidet av Wildenschild og Navab-Daneshmand er klargjort for lansering til ISS, venter vi spent på den verdifulle innsikten de vil gi.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er biofilmer?

A: Biofilmer er samfunn av mikroorganismer som fester seg til overflater og danner aggregater.

Spørsmål: Hvordan er biofilmer relevante for ulike felt?

A: Biofilmer har betydelig innvirkning på grunnvannsanering, vannbehandlingsmetoder, jord og landbruksvitenskap. De bidrar også til begroing i mekanisk og medisinsk utstyr.

Spørsmål: Hvilken rolle spiller tyngdekraften i mikrobiell vekst?

Sv: Tyngdekraftens innflytelse på biofilmdannelse studeres for å forstå mikrobiell oppførsel i både terrestriske og mikrogravitasjonsmiljøer, inkludert romflyvninger.

Spørsmål: Hva er målet med eksperimentene på ISS?

A: Eksperimentene tar sikte på å få innsikt i dannelsen og utviklingen av biofilmer i delvis mettet jord og bergarter under mikrogravitasjonsforhold.

Spørsmål: Hvordan kan denne forskningen være til nytte for samfunnet?

A: Denne forskningen har potensielle anvendelser innen grunnvannsanering, vannbehandling og jord- og landbruksvitenskap. I tillegg bidrar det til vår forståelse av mikrobiell atferd i verdensrommet og dens innvirkning på menneskers helse under romfart.