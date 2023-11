Utforsking av Apophis: NASAs OSIRIS-APEX-oppdrag

Etter å ha fullført sitt opprinnelige oppdrag med å samle inn og levere en prøve fra den nære jorden-asteroiden Bennu, legger NASAs OSIRIS-REx-romfartøy ut på et nytt eventyr. Oppdraget har blitt utvidet, og romfartøyet har fått nytt navn til OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) for å studere en annen jordnær asteroide, Apophis.

Apophis ble beryktet da den ble oppdaget i 2004 på grunn av bekymring for at den kunne kollidere med Jorden i 2029. Påfølgende observasjoner og modellering har imidlertid vist at asteroiden ikke utgjør noen risiko i minst de neste hundre årene. Til tross for dette fortsetter asteroiden å fange interessen til både forskere og publikum.

OSIRIS-APEX vil møtes med Apophis i 2029, kort tid etter asteroidens nærme tilnærming til jorden. Oppdraget tar sikte på å studere Apophis i detalj og avdekke verdifull innsikt om dens sammensetning, evolusjon og egenskaper. Forskere håper å forstå dens materielle styrke, porøsitet og tetthet, som kan gi verdifull informasjon for planetarisk forsvarsforskning.

Apophis er en 340 meter bred steinete, eller S-type, asteroide som består av silikatmaterialer og nikkeljern. Dens nære tilnærming til jorden vil tillate forskere å studere interaksjoner med jordens gravitasjonskrefter. De forventer å observere aktiviteter som jordskred eller partikkelutkast som kan skape kometlignende haler. Denne nærme tilnærmingen presenterer et unikt naturlig eksperiment for å undersøke tidevannskrefter og akkumulering av steinsprutmateriale, viktige prosesser i planetdannelse.

OSIRIS-APEX-teamet tar sikte på å utvide kunnskapen de har fått under Bennu-oppdraget og utforske nye spørsmål reist av oppdagelsene deres. Påvisningen av leirmineraler og organiske stoffer på Bennu antyder tidligere interaksjoner med vann, og teamet er ivrige etter å se om Apophis viser lignende egenskaper. Ved å få en dypere forståelse av Apophis og asteroider som den, kan forskere fremme vår kunnskap om solsystemets dannelse og informere planetariske forsvarsstrategier.

FAQ:

Spørsmål: Hva er OSIRIS-APEX-oppdraget?

A: OSIRIS-APEX-oppdraget er en utvidelse av OSIRIS-REx-oppdraget, som tar sikte på å studere den jordnære asteroiden Apophis i detalj.

Spørsmål: Hvorfor ble Apophis valgt som mål for OSIRIS-APEX-oppdraget?

A: Apophis ble valgt fordi det er det eneste objektet som romfartøyet kan møtes med. Dens nære tilnærming til jorden lar forskere studere interaksjoner med jordens gravitasjonskrefter.

Spørsmål: Hva håper forskerne å lære av å studere Apophis?

A: Forskere håper å samle informasjon om Apophis' sammensetning, egenskaper og evolusjon. Denne kunnskapen kan informere planetarisk forsvarsforskning og vår forståelse av solsystemets dannelse.

Spørsmål: Hvordan skiller Apophis seg fra det forrige målet, Bennu?

A: Apophis er en steinete, eller S-type, asteroide som består av silikatmaterialer og nikkeljern. Derimot er Bennu en asteroide av C-type rik på karbonholdig materiale.

Spørsmål: Hvor ofte kommer en asteroide på størrelse med Apophis nær jorden?

A: En asteroide på størrelse med Apophis som kommer så nær jorden er sjelden, og forekommer omtrent en gang hvert 7,500 år.