– NASAs OSIRIS-REx-sonde foretar siste kurskorreksjon før den returnerer asteroideprøven til jorden

NASAs OSIRIS-REx-sonde har vellykket utført sin siste banekorrigerende manøver, og bringer den ett skritt nærmere å levere asteroideprøven til jorden 24. september. Sonden utførte en kort motorbrenning på søndag, noe som resulterte i en hastighetsendring på 7 tommer (17.8 centimeter) per minutt. Denne manøveren justerte landingsplasseringen til prøvekapselen, og flyttet den østover med nesten 8 miles (12.5 kilometer) innenfor den forhåndsbestemte landingssonen på forsvarsdepartementets Utah Test and Training Range.

Denne korreksjonsmanøveren fulgte en avgjørende kurssettingsmanøver 10. september, som hadde som mål å frigjøre prøvekapselen 24. september i en høyde av 63,000 102,000 miles (1.8 2.8 km) over jorden. For øyeblikket er sonden omtrent 14,000 millioner km unna Jorden og nærmer seg med en hastighet på omtrent 23,000 XNUMX mph (XNUMX XNUMX km/t).

OSIRIS-REx-oppdraget, som ble lansert i september 2016 med et budsjett på 1 milliard dollar, ble sendt for å studere den jordnære asteroiden Bennu. Etter år med observasjon, samlet den med hell omtrent 8.8 unser (250 gram) materiale fra Bennus overflate i oktober 2020.

Når den kommer tilbake til jorden, vil prøven bli levert til NASAs Johnson Space Center i Houston, hvor den vil bli kurert og lagret. Noen av asteroidematerialene vil bli distribuert til forskere over hele verden for å studere det tidlige solsystemet og den potensielle rollen til karbonrike asteroider som Bennu i fremveksten av liv på jorden. Forskere tror at disse asteroidene kan ha brakt organiske forbindelser, essensielle byggesteiner for liv, til jorden gjennom eldgamle påvirkninger.

Mens returkapselen går til jorden, vil hovedromfartøyet OSIRIS-REx fortsette sitt oppdrag. Den vil fortsette mot en annen potensielt farlig asteroide, Apophis, på et utvidet oppdrag kjent som OSIRIS-APEX, planlagt i 2029.

