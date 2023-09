NASAs OSIRIS-REx-oppdrag nærmer jorden med dyrebar asteroideprøve

NASAs romfartøy OSIRIS-REx nærmer seg jorden med sin verdifulle last av asteroideprøver. I en kritisk manøver avfyrte romfartøyet sine holdningskontrollerende thrustere, og justerte hastigheten med 0.5 mph for å sikre en vellykket retur. Uten denne lille korreksjonen ville sonden og dens asteroidelast ha bommet på Jorden.

OSIRIS-REx-oppdraget involverer innsamling av skitt- og grusprøver fra asteroiden Bennu, som måler omtrent 1,650 fot i bredden. Romfartøyet samlet inn omtrent 8.8 unser (250 gram) materiale under besøket til Bennu i oktober 2020. Disse dyrebare prøvene vil bli levert til jorden i en kapsel om morgenen 24. september.

Returkapselen forventes å lande i et spesifisert område som måler 36 miles med 8.5 miles på Utah Test and Training Range, sørvest for Salt Lake City. Landingen vil skje omtrent 13 minutter etter at kapselen er sluppet, og romfartøyet følger en nøyaktig hastighet og vinkel.

De innsamlede asteroideprøvene vil være av enorm verdi for forskere over hele verden. Ved å studere disse prøvene håper forskerne å få innsikt i dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt. I tillegg kan materialet kaste lys over rollen til karbonrike asteroider som Bennu i å levere de nødvendige komponentene for liv på jorden.

For øyeblikket er romfartøyet OSIRIS-REx omtrent 4 millioner miles unna Jorden, og reiser med en hastighet på 14,000 17 mph. Oppdragsteamet kan utføre en ny thrusterskyting 2029. september hvis det anses nødvendig. Det er viktig å merke seg at bare prøvekapselen vil returnere til jorden, mens romfartøyet vil fortsette sin reise mot asteroiden Apophis for et utvidet oppdrag, med en planlagt ankomst i XNUMX.

kilder:

– NASA-tjenestemenns blogginnlegg 11. september

– NASAs Goddard Space Flight Center-bildekreditt: Jordens returbane for OSIRIS-REx-romfartøyet og prøvekapselen.