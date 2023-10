Forstå elektronoppførsel i smeltede salter for avanserte atomreaktorer

Forskere fra Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory og University of Iowa har gjort betydelige fremskritt i å forstå hvordan elektroner samhandler med smeltede salter i avanserte atomreaktorer. Ved beregningsmessig simulering av introduksjonen av et overflødig elektron i smeltet sinkkloridsalt, var forskerne i stand til å identifisere tre tilstander som elektronet kan anta.

I det første scenariet blir elektronet en del av et molekylradikal som består av to sinkioner. I det andre scenariet lokaliserer elektronet seg på et enkelt sinkion. I det tredje scenariet delokaliseres elektronet og spres diffust ut over flere salioner. Disse funnene er avgjørende for å forutsi virkningen av stråling på ytelsen til saltdrevne reaktorer.

Smeltede saltreaktorer vurderes som et potensielt design for fremtidige atomkraftverk. Derfor er det av største betydning å forstå hvordan smeltede salter reagerer på høy stråling. Forskerne hadde som mål å kaste lys over oppførselen til et elektron i kontakt med ionene som utgjør et smeltet salt.

Selv om studien ikke svarer på alle spørsmålene, gir den et avgjørende utgangspunkt for videre undersøkelse av samspillet mellom elektroner og smeltede salter. Forskerne mener også at de tre identifiserte artene som dannes av elektronene på kort sikt potensielt kan reagere og danne mer komplekse over lengre perioder.

Studien, med tittelen "Reagerer høytemperatursmeltede salter med overflødige elektroner? Case of ZnCl2,” ble publisert i The Journal of Physical Chemistry B. Det ble valgt som et ACS Editors' Choice, noe som indikerer potensialet for bred offentlig interesse.

Denne forskningen ble utført som en del av DOEs Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ledet av Brookhaven National Laboratory. Forskerteamet planlegger å fortsette å undersøke effekten av stråling på andre saltsystemer. Beregningsforskningen deres ble utført ved DOE-brukerfasiliteter, inkludert Compute and Data Environment for Science ved Oak Ridge National Laboratory og National Energy Research Scientific Computing Center ved Lawrence Berkeley National Laboratory.

Å forstå elektronenes oppførsel i smeltede salter er avgjørende for utviklingen av smeltede saltreaktorer. Det bidrar til å sikre sikkerheten og effektiviteten til disse reaktorene, som anses som et lovende alternativ for fremtidig kjernekraftproduksjon.

kilder:

– Lawrence Bernard, ORNL