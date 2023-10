The Orionids Meteor Shower til topp denne helgen, hvordan se

Orionids-meteorskuren, som er en av årets mest fantastiske meteorskurer, er satt til å nå toppen denne helgen, ifølge NASA. Dusjen, laget av rusk som stammer fra Halleys komet, vil være synlig i de tidlige morgentimene etter midnatt ET den 20. oktober.

For optimal visning foreslår NASA å finne et sted unna lysforurensning, for eksempel en skog. Den beste måten å se etter meteorene på er å legge seg med føttene pekende sørøstover. Det kan ta opptil 30 minutter før øynene dine tilpasser seg mørket, så det anbefales å legge bort lommelykter og andre enheter med sterkt lys.

Meteorene vil reise med en estimert hastighet på 41 miles per sekund, og etterlater seg et glødende spor av rusk som kan sees i flere sekunder til minutter. NASA anbefaler å se etter langvarige lyseksplosjoner over himmelen.

De som ikke er i stand til å se meteorskuren på grunn av dårlig vær eller lysforurenset himmel, kan stille inn på NASAs direktesending fra Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, med start klokken 10 ET den 20. oktober.

Orionid-hendelsen er ikke den eneste meteorregn forårsaket av Halleys komet. Meteorregn Eta Aquarids, som topper seg i begynnelsen av mai hvert år, er også forårsaket av rusk og støv fra kometen.

I tillegg til orionidene forventes andre meteorbyger å toppe seg i november, inkludert de sørlige og nordlige tauridene.

Orionidenes meteorregn er oppkalt etter stjernebildet Orion, hvor meteorene kan sees på himmelen. Halleys komet, som vender tilbake til det indre solsystemet hvert 76. år, kaster støv ut i verdensrommet som til slutt blir Orionids meteorregn.

Halleys komet, kjent for sin tydelige brennende sti, ble dokumentert som en flygende, brennende stein på himmelen i Bayeux-teppet, som skildrer slaget ved Hastings i 1066. Kometen er et av de minst reflekterende objektene i solsystemet, med bare den flammende stien er synlig.

