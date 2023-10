The Orionid Meteor Shower: A Spectacular Celestial Event

Meteorregn Orionid, beskrevet av NASA som en av årets vakreste byger, er satt til å toppe seg i de kommende dagene. Meteorene til Orionidene er kjent for sin lysstyrke og hastighet, og reiser med svimlende 148,000 41 miles per time eller XNUMX miles per sekund. Noen av disse meteorene etterlater seg glødende tog laget av rusk, noe som bidrar til prakten til den himmelske visningen.

Ifølge NASA vil meteorene bli innrammet av noen av de lyseste stjernene på nattehimmelen, og gi et spektakulært bakteppe for observatører. Dusjen begynte 26. september og vil fortsette til 22. november, men toppen er ventet 21. oktober. I løpet av denne tiden kan seere i måneløs himmel forvente å se rundt 23 meteorer i timen.

Orionid-meteorregn oppstår årlig når jorden passerer gjennom et romområde fylt med rusk fra Halleys komet. Dette rusk, som består av støvpartikler fra kometen, er ansvarlig for lysstripene sett som meteorer når de kolliderer med jordens atmosfære.

For å observere Orionid meteorregn, er det best å finne et sted unna lyskilder. Det tar omtrent 30 minutter for øynene å tilpasse seg mørket, noe som gir bedre synlighet av meteorene. På den nordlige halvkule anbefales det å ligge flatt på ryggen med føttene vendt mot sørøst, mens det på den sørlige halvkule anbefales å peke føttene mot nordøst.

Å finne stjernebildet Orion, som meteorskuren har fått navnet sitt fra, vil lede observatører til det strålende punktet på himmelen. Men for en mer spektakulær utsikt er det best å se minst 45 til 90 grader unna Orion, da dette vil få meteorene til å virke lengre og mer imponerende.

Etter oktober kan astronomi-entusiaster se frem til Leonid-meteorskuret i november. Leonidene, forårsaket av rusk fra kometen Tempel-Tuttle, vil overlappe kort med Orionidene før de topper seg 18. november.

Skjønnheten til meteorregn ligger i underverket ved å være vitne til himmelobjekter som samhandler med jordens atmosfære. Det tjener som en påminnelse om universets vidstrakthet og storhet. Så sett av i kalenderen og forbered deg på å bli imponert av prakten til Orionid-meteorregn!

Definisjoner:

Orionid meteorregn: En årlig meteorregn som oppstår når jorden passerer gjennom rusksporet etterlatt av Halleys komet.

Halleys komet: En berømt periodisk komet som bruker omtrent 76 år på å gå i bane rundt solen.

Strålende punkt: Punktet på himmelen som meteorer i en meteorregn ser ut til å stamme fra.

kilder:

– NASA

– American Meteor Society