Gjør deg klar for Orionid Meteor Shower

Skygazers er inne for en godbit denne måneden når den årlige Orionid-meteorregjen når sitt høydepunkt. Denne himmelske begivenheten, som produserer opptil 25 meteorer i timen, er satt til å blende stjernekikkere lørdag kveld og inn i de tidlige timene søndag. Orionidene er spesielt spesielle fordi meteorene faktisk er fragmenter av Halleys komet, kjent som Comet 1P/Halley.

Halleys komet er en kjent komet som bare kan sees fra jorden hvert 75. til 76. år. Imidlertid gir Orionid-meteorregn en mulighet for folk til å være vitne til en del av denne kometens historie på årlig basis. Mens Halleys komet går i bane rundt solen, etterlater den et spor av rusk i sin vei. Når jorden passerer gjennom dette rusk, kommer det inn i atmosfæren vår med utrolige hastigheter.

Dr. Minjae Kim, stipendiat ved University of Warwick, forklarer at Orionid-meteorskuret inntreffer mellom 2. oktober og 7. november, med toppen natt mellom 20. og 22. oktober. Bygen kan imidlertid observeres før og etter toppdatoene. Denne dusjen er ikke bare kjent for sin skjønnhet, men også for sin tilknytning til Halleys komet.

For å være vitne til Orionid-meteordusjen trenger du bare en klar himmel, tålmodighet og et sted unna lysforurensning. Meteorene vil være synlige for det blotte øye i alle deler av himmelen, noe som gjør det til en globalt synlig hendelse. Enten du er på den nordlige eller sørlige halvkule, kan du nyte dette himmelske showet frem til 7. november.

Så hvis du gikk glipp av "once-in-a-lifetime-begivenheten" med å se Halleys komet, ikke bekymre deg. Orionid-meteorregn gir en unik mulighet til å være vitne til rusk som denne berømte kometen har etterlatt seg og nyte nattehimmelens skjønnhet.

kilder:

– Nina Massey, PA Science Correspondent