Gjør deg klar for Orionid Meteor Show denne helgen

Ikke gå glipp av den spektakulære Orionid-meteorskuren som skjer denne helgen. Dusjen forventes å toppe seg klokken 8 ET på søndag, men synlige meteorer vil strekke seg over himmelen hele helgen med en hastighet på 10 til 20 per time. Den beste tiden å oppdage en meteor vil være tidlig om morgenen, når strålen, eller punktet der meteorene ser ut til å stamme fra, er på sitt høyeste.

For å ha størst sjanse til å oppdage en meteor, foreslår eksperter at du går ut i minst 10 til 20 minutter før du ser på stjernene for å la øynene dine tilpasse seg det dårlige lyset. Det er også ideelt å finne et sted unna lysforurensning med fri utsikt til den mørke himmelen.

Orionid meteorregn er forårsaket av rusk fra kometen Halley, en av de mest kjente kometene. Mens kometen ikke vil være synlig før i 2061, etterlater den et spor av rusk som Jorden passerer gjennom hvert år, noe som resulterer i Orionidene. Støvkornene fra kometen beveger seg raskt og fordamper når de kommer inn i atmosfæren, og skaper de lyse stripene sett på som meteorer. Orionidene er kjent for sin lysstyrke og raske bevegelser.

Etter Orionids-toppen er det fortsatt fem andre meteorbyger å fange i år, inkludert de sørlige tauridene, nordlige tauridene, Leonidene, Geminidene og Ursidene. I tillegg er det tre fullmåner igjen i 2023 – Jegerens måne, Bevermåne og Kaldmåne.

Denne helgen er den perfekte muligheten til å se universets skjønnhet og beundre de himmelske underverkene ovenfor. Ikke gå glipp av Orionid meteorregn, en blendende skjerm som minner oss om den eldgamle opprinnelsen til solsystemet vårt.

kilder:

- CNN

– EarthSky

– American Meteor Society

– NASA