Gjør deg klar for den spektakulære Orionid-meteordusjen denne helgen

Hvis du leter etter et blendende himmelshow, ikke glem å se opp denne helgen for å få et glimt av Orionid-meteorregjen. Dusjen er satt til å toppe seg klokken 8 ET på søndag, men synlige meteorer kan sees streke seg over himmelen hele helgen, med en hastighet på 10 til 20 meteorer i timen. Denne astronomiske hendelsen kan sees fra alle deler av verden i løpet av natten.

For å maksimere sjansene for å oppdage en meteor, anbefales det å være ute tidlig om morgenen. Strålingen, som er punktet der meteorene ser ut til å stamme fra, vil være på sitt høyeste rundt klokken 2 i enhver tidssone. Dr. Ashley King, en planetarisk vitenskapsforsker ved Natural History Museum i London, antyder imidlertid at meteorer vil begynne å dukke opp så snart det blir mørkt.

En faktor å vurdere er månens fase under denne hendelsen. Denne helgen vil månen være i sin første kvartalsfase og vil gå ned nær midnatt. I følge American Meteor Society kan månens lysstyrke forstyrre meteorsynlighet litt. King anbefaler å vente på at månen går ned for optimale visningsforhold. Selv om du er i en by med lysforurensning, bør du fortsatt kunne se noen få meteorer med litt tålmodighet.

Orionid-meteorregn oppstår årlig når jorden passerer gjennom rusk som er etterlatt av Halleys komet. Når fragmentene kommer inn i jordens atmosfære, skaper de blendende lysstriper på himmelen. Denne meteorskuren er oppkalt etter stjernebildet Orion, hvorfra meteorene ser ut til å stråle.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å se den vakre fremvisningen av naturens fyrverkeri. Finn et mørkt sted borte fra byens lys, len deg tilbake og nyt det fascinerende showet skapt av Orionid-meteordusjen.

kilder:

– EarthSky

– American Meteor Society