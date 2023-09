Forstå overgangen fra spontan til forsettlig atferd hos spedbarn

By

Forskere fra Florida Atlantic University har kastet lys over prosessen med hvordan spedbarn går fra spontan til forsettlig atferd. Gjennom en studie med fokus på menneskelige babyer, fant forskerne at når spedbarn innså at handlingene deres fikk en mobil til å bevege seg, ble de stadig mer stimulert til å bevege seg, noe som resulterte i en positiv tilbakemeldingssløyfe.

Studien innebar å feste føttene til spedbarn til en barneseng montert på en babymobil. Hver bevegelse av spedbarnets føtter fikk mobilen til å bevege seg, noe som igjen stimulerte spedbarnene til å bevege seg enda mer. Denne positive tilbakemeldingen fremhevet årsak-virkning-forholdet mellom spedbarnet og mobilen. Forskerne observerte at realiseringsøyeblikket, preget av en brå økning i spedbarns bevegelseshastighet, representerte "agentens fødsel."

Ved å måle bevegelsene til både spedbarn og mobil, avdekket forskerne dynamiske og koordinative trekk ved dette øyeblikket. Studien rammet inn "byrå" som en fremvoksende egenskap fra den funksjonelle koblingen av organismen og miljøet. Den antydet at handlefrihet oppstår gjennom en selvorganiserende prosess preget av både bevegelse og stillhet, og gir meningsfull informasjon til spedbarn når de utforsker verden.

Scott Kelso, seniorforfatteren av studien, fremhevet at spedbarn er i stand til å få ting til å skje med vilje gjennom koordinasjonsdynamikken til bevegelse og stillhet. Studien la også vekt på at oppdagelsen drevet av byrået har observerbare egenskaper, som ble identifisert gjennom de distinkte klyngene i tidspunktet og graden av utbrudd av spedbarnsaktivitet oppdaget.

Denne forskningen bidrar til vår forståelse av den tidlige utviklingen av tilsiktet atferd hos mennesker. Det antyder at spedbarn fra en ung alder er i stand til å gjenkjenne årsakskreftene i miljøet og navigere i verden med intensjonalitet.

kilder:

– Florida Atlantic University

– Studien publisert i tidsskriftet Developmental Science