En ny mosaikk avslører enestående detalj av Shackleton-krateret på månens sydpol

NASA har sluppet et nytt mosaikkbilde av Shackleton-krateret, et nedslagskrater med permanent skygge som ligger på månens sørpol. Dette bildet, laget av Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) og ShadowCam-teamene, gir en sjelden og detaljert visning av krateret.

LROC, som har gått i bane rundt månen siden 2009, og ShadowCam, et instrument om bord på Korea Aerospace Research Institute-romfartøyet Danuri, som ble skutt opp i august 2022, har hver sine unike egenskaper for å se månen. LROC er designet for å fungere under dårlige lysforhold, men har begrenset evne til å fotografere skyggefulle områder som aldri mottar direkte sollys. På den annen side er ShadowCam 200 ganger mer lysfølsom enn LROC, og er avhengig av sollys som reflekteres fra Månens geologiske egenskaper eller Jorden for å ta bilder i svakt opplyste områder.

Den nylige mosaikken ble laget ved å kombinere bilder fra disse to kameraene, noe som gir en omfattende visning av både de lyseste og mørkeste delene av Månen. Shackleton-krateret, preget av det permanent skyggefulle gulvet, er delvis solbelyst på tre punkter på kanten i mer enn 90 % av året, på grunn av den svake vippen til månens akse. Det antas at disse skyggefulle områdene potensielt kan inneholde reservoarer av vannis, en uvurderlig ressurs for fremtidige mannskapsoppdrag til Månen.

NASA fremhevet også at disse sterkt opplyste områdene i Shackleton-krateret kan brukes til å utnytte solenergi til en baseleir under fremtidige oppdrag, med turer inn i de skyggefulle områdene for å undersøke lavtemperaturkrateret. I tillegg tilbyr månens sydpol konstant kommunikasjon med jorden, noe som gjør den til et ideelt sted for utforskning.

Utgivelsen av dette detaljerte bildet av Shackleton-krateret gir forskere verdifull innsikt og en bedre forståelse av Månens geologi. Det baner også vei for fremtidig utforskning og utnyttelse av Månens ressurser ved menneskelige oppdrag.

