Ekspedisjon 70 mannskap gjennomfører romhelse- og geovitenskapelige studier på den internasjonale romstasjonen

Ekspedisjon 70-mannskapet på den internasjonale romstasjonen (ISS) har vært opptatt med å gjennomføre ulike vitenskapelige studier og vedlikeholdsoppgaver. ISS, et stort romfartøy i bane rundt jorden, fungerer som et forskningslaboratorium og romhavn for internasjonalt samarbeid innen romutforskning. Det har vært kontinuerlig okkupert siden 2000 av roterende mannskaper av astronauter og kosmonauter fra hele verden.

En av studiene som utføres er DNA-analyse, som bidrar til å holde mannskaper og romfartøy trygge med mindre avhengighet av jorden. Astronaut Jasmin Moghbeli brukte en bærbar DNA-sekvenser for å identifisere bakterier ekstrahert fra stasjonsvannprøver. Denne teknologistudien vil bidra til NASAs planer for fremtidige oppdrag til Månen, Mars og videre.

En annen studie involverer bruk av wearables for å overvåke en astronauts helse. Astronaut Moghbeli hadde på seg en Bio-Monitor-vest og pannebånd i en 48-timers økt for å teste deres evne til å overvåke helsen mens de minimalt forstyrrer daglige aktiviteter.

Kommandør Andreas Mogensen fra European Space Agency (ESA) jobbet inne i kuppelen, og testet et avansert kameras evne til å observere jordens tordenvær og deres elektriske aktivitet. Dataene som samles inn kan forbedre atmosfærisk kunnskap og føre til fremtidige romapplikasjoner.

Det ble også utført rutinemessige kontroller og vedlikeholdsoppgaver. For eksempel fotograferte NASAs flyingeniør Loral O'Hara nødmaskinvare, sjekket blodtrykket hennes og avinstallerte komponenter fra en romdrakt. Astronaut Satoshi Furukawa fra JAXA byttet ut filtre inne i Life Science Glovebox og byttet prøvekassetter inne i Materials Science Laboratory.

Mannskapet forbereder seg også på en romvandring, som er planlagt til 2:10 Eastern Daylight Time. Kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai skal gjennomføre romvandringen, som involverer ulike oppgaver utenfor ISS.

Disse pågående studiene og oppgavene bidrar til vår forståelse av romhelse, jordvitenskap og vedlikehold av den internasjonale romstasjonen.

