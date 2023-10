Hvor kan du se Orionids Meteor Shower i Ontario denne helgen

Denne helgen vil innbyggerne i Ontario få muligheten til å være vitne til den fantastiske Orionids Meteor Shower. For de som lurer på hvor det beste stedet å se denne himmelske begivenheten i Ontario er, trenger du ikke lete lenger enn til Pukaskwa nasjonalpark. OnlineCasinos rangerte nylig Pukaskwa nasjonalpark som en av de beste nasjonalparkene i Canada for å være vitne til toppen av meteorregn.

Orionids Meteor Shower, kjent som «en av årets vakreste byger», når sitt høydepunkt lørdag 21. oktober. Onlinecasinoer analyserte faktorer som himmelkvalitet, lysforurensning og Instagram-popularitet for å finne de beste nasjonalparkene i Canada for stjernekikking. Pukaskwa nasjonalpark i Ontario sikret seg 7. plass av 10 parker, med en imponerende total stjernekikkingsscore på 8.31.

Pukaskwa nasjonalpark ligger ved bredden av Lake Superior, og er et tilfluktssted med biologisk mangfold for dyreliv. Dens avsidesliggende villmark og minimale lysforurensning skaper de perfekte forholdene for å se stjerneskudd. Parken tilbyr fantastisk utsikt og klar himmel, noe som gjør den til et ideelt sted å observere Orionids Meteor Shower.

NASA beskriver Orionid-meteorene som lyse og raskt bevegelige. På toppnivået vil meteorskuren produsere rundt 15 til 20 stjerneskudd hver time. Det anbefales å besøke Pukaskwa nasjonalpark i løpet av natten denne helgen for å se dette astronomiske opptoget.

Bortsett fra Pukaskwa nasjonalpark, inkluderte rangeringen også andre nasjonalparker i Canada som er ideelle for stjernekikking. Disse inkluderer Banff nasjonalpark, Glacier nasjonalpark, Jasper nasjonalpark, Yoho nasjonalpark og mer.

Nå bevæpnet med kunnskapen om det beste stedet å se Orionids Meteor Shower i Ontario, er det på tide å samle dine stjernekiggere og legge ut på en bemerkelsesverdig reise under nattehimmelen.

kilder:

– Onlinekasinorangering

– NASA