Det store kjemiske universet: Utforske det ukjente

Forskere anslår at det er milliarder av kjemiske forbindelser i universet, med bare 1% av dem identifisert så langt. Disse uoppdagede forbindelsene har potensial til å takle problemer som fjerning av drivhusgasser og medisinske gjennombrudd.

Da Dmitri Mendeleev oppfant det periodiske system av grunnstoffer i 1869, begynte forskere å oppdage kjemikaliene som formet den moderne verden. Mens grunnstoffer består av en type atom, består kjemiske forbindelser av to eller flere atomer. Noen forbindelser forekommer naturlig, som vann (laget av hydrogen og oksygen), mens andre skapes gjennom laboratorieeksperimenter og produksjonsprosesser, for eksempel nylon.

For å forstå omfanget av det kjemiske universet, må vi vurdere antall mulige kjemiske forbindelser som kan dannes ved å bruke de 118 kjente grunnstoffene. Fra og med to-atomforbindelser er det 6,903 mulige kombinasjoner. Tre-atomforbindelser teller rundt 1.6 millioner, og ettersom forbindelser blir mer komplekse, vil vi trenge alle på jorden for å lage alle disse kombinasjonene, flere ganger. Imidlertid bidrar sammensatt struktur og stabilitet til kompleksiteten og vanskeligheten ved deres syntese.

Den største kjemiske forbindelsen laget til dags dato har nesten 3 millioner atomer og funksjonen er fortsatt ukjent. Likevel brukes lignende forbindelser for å beskytte kreftmedisiner i kroppen til de når målstedet.

Selv om det er regler for kjemi, kan de bøyes, noe som skaper ytterligere muligheter for kjemiske forbindelser. Selv edelgasser, vanligvis ureaktive, kan danne forbindelser under visse omstendigheter. Ekstreme miljøer, som dype romforhold, utvider riket av mulige forbindelser. Karbon, som typisk liker å være festet til ett til fire andre atomer, kan binde seg midlertidig til fem atomer, akkurat som en buss med en maksimal kapasitet på fire kort kan frakte flere passasjerer.

Kjemikere bruker ofte sine karrierer på å prøve å lage forbindelser som trosser tradisjonelle kjemiske regler, og av og til lykkes med sine bestrebelser. De utforsker også om visse forbindelser bare kan eksistere i verdensrommet eller ekstreme miljøer, for eksempel hydrotermiske ventiler på havbunnen.

Når de søker etter nye forbindelser, ser forskere ofte på relaterte forbindelser eller kjemiske reaksjoner. Ved å modifisere kjente forbindelser eller bruke nye utgangsmaterialer i kjente reaksjoner, kan de søke etter «kjente ukjente». Utforsking av den naturlige verden har også ført til betydelige funn, som penicillins identifikasjon i 1928 da Alexander Fleming observerte dets antibakterielle egenskaper.

Å forstå strukturen til forbindelser er avgjørende for å oppdage egenskapene deres og søke etter lignende forbindelser. Oppfinnelsen av røntgenteknikker, som den utviklet av Dorothy Crowfoot Hodgkin, har gjort det lettere å bestemme strukturen til nye forbindelser. Nå, mer enn noen gang, har forskere verktøyene til å dykke ned i de ukjente dypet av det kjemiske universet.

