Det store kjemiske universet: Utforske mulighetene

By

Universet er fylt med utallige kjemiske forbindelser, som hver har et enormt potensial. Imidlertid har forskere bare identifisert bare 1% av disse forbindelsene. Å avdekke nye kjemiske forbindelser har potensial til å gi løsninger på en rekke utfordringer, fra bekjempelse av klimagasser til å låse opp medisinske gjennombrudd i likhet med oppdagelsen av penicillin.

Kjemikere har flittig utforsket kjemiens område siden Dmitri Mendeleev introduserte det periodiske system av grunnstoffer i 1869. Mens de siste grunnstoffene krevde kjernefysisk fusjon, har vi nå oppdaget 118 forskjellige typer grunnstoffer. Men det kjemiske universet strekker seg utover grunnstoffer - kjemiske forbindelser spiller også en avgjørende rolle.

Kjemiske forbindelser består av to eller flere atomer, mens elementer er sammensatt av en enkelt type atom. Vann, for eksempel, er en naturlig forbindelse som består av hydrogen- og oksygenatomer, mens nylon er en syntetisk forbindelse produsert i laboratorier.

Vi kan begynne med å vurdere de mange to-atomforbindelsene. Nitrogen og oksygen, som danner henholdsvis N2 og O2, utgjør 99 % av luften vi puster inn. Det teoretiske antallet mulige to-atomforbindelser er 6,903. Hvis en kjemiker skulle lage en forbindelse per år, ville det ta en hel landsby med kjemikere i året å produsere alle mulige toatomsforbindelser.

Når man utvider til tre-atoms forbindelser, som inkluderer kjente eksempler som vann (H2O) og karbondioksid (CO2), er det omtrent 1.6 millioner forbindelser. Hvis vi går enda lenger til fire- og fematomsforbindelser, vil hver person på jorden trenge å lage tre forbindelser hver. Dessuten vil det å produsere alle disse forbindelsene kreve resirkulering av alle materialene i universet flere ganger.

Likevel tar ikke denne forenklingen rede for kompleksiteten og stabiliteten til forbindelser. Den største forbindelsen laget til dags dato består av nesten 3 millioner atomer, men formålet er ennå ikke fullt ut forstått. Forbindelser i denne skalaen har potensielle bruksområder, for eksempel å beskytte kreftmedisiner i kroppen til de når det tiltenkte målet.

Til tross for tilsynelatende restriktive regler, tillater kjemi fleksibilitet, noe som fører til enda flere muligheter. Selv edelgassene, som har en tendens til ikke å binde seg til andre grunnstoffer, kan danne forbindelser. For eksempel er argonhydrid (ArH+) funnet i verdensrommet og replikert i laboratorier under ekstreme forhold. Ved å vurdere ekstreme miljøer, utvides antallet potensielle forbindelser.

Forskere oppsøker ofte nye forbindelser basert på eksisterende kunnskap. Dette kan gjøres ved å modifisere kjente forbindelser eller bruke nye utgangsmaterialer i kjente kjemiske reaksjoner. Disse tilnærmingene lar forskere utforske riket av kjente ukjente, i likhet med å bygge hus med LEGO-klosser.

Men letingen etter virkelig ny kjemi, de ukjente ukjente, krever alternative strategier. Kjemikere ser ofte mot den naturlige verden for inspirasjon. Et bemerkelsesverdig eksempel er oppdagelsen av penicillin i 1928 da Alexander Fleming observerte muggsoppen som hindret bakterievekst. Dette serendipitøse funnet førte til monumentale medisinske fremskritt.

Det store kjemiske universet har utrolige muligheter og utfordringer. Ved å dykke ned i det uoppdagede territoriet til uoppdagede kjemiske forbindelser, kan vi avdekke løsninger som kan forme fremtiden vår.

kilder:

– Samtalen (kildeartikkel)