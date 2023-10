Lysstyrken til kommersielle satellitter i lav bane rundt jorden vekker bekymring for astronomer

En prototype-satellitt kalt BlueWalker 3, lansert av AST SpaceMobile i september 2022, har blitt et av de lyseste objektene på nattehimmelen. Observasjoner utført av forskere fra den internasjonale astronomiske unions senter for beskyttelse av den mørke og stille himmelen fra satellittkonstellasjonsinterferens (CPS) avslørte at til tider er BlueWalker 3 lysere enn de fleste stjerner og planeter som er synlige fra jorden. Disse funnene fremhever den økende bekymringen blant astronomer angående tilstrømningen av private romforetak i lav bane rundt jorden og den potensielle forstyrrelsen av forskning og nattehimmelen.

CPS-teamet sporet BlueWalker 3 i 130 dager, og observerte at den store antennegruppen, som måler nesten 700 kvadratfot, reflekterer sollys og får lysstyrken til å svinge. Lysstyrken til satellitten avhenger av faktorer som dens posisjon i forhold til solen og synsvinkelen. Observasjonene ble utført fra flere steder over hele kloden, inkludert Chile, USA, Mexico, New Zealand, Nederland og Marokko.

Siegfried Eggl, en av medforfatterne av studien, uttrykte bekymring over trenden med større og lysere kommersielle satellitter. Selv om disse satellittene bidrar til forbedret kommunikasjon, er det avgjørende å minimere forstyrrelsene av vitenskapelige observasjoner. AST SpaceMobile planlegger å distribuere omtrent 100 mobilbredbåndssatellitter basert på BlueWalker 3-designet.

SpaceX, kjent for sine Starlink-satellitter, har også blitt undersøkt for deres potensielle innvirkning på nattehimmelen. Selskapet har eksperimentert med mørke belegg for å redusere mengden reflektert lys, men disse forsøkene har hatt begrenset suksess. Astronomer hevder at ytterligere strategier må utvikles for å omgå de kunstige konstellasjonene som skapes av kommersielle satellitter. Bortsett fra synlighetsbekymringer, utgjør metningen av lav-jordbane med kommersielle satellitter en trussel mot radioastronomi, ettersom disse satellittene, inkludert BlueWalker 3, kan forstyrre radioteleskopobservasjoner.

Funnene fra studien utført av CPS er på linje med en egen studie som avslørte at Starlink-satellitter lekker utilsiktet elektromagnetisk stråling, noe som utgjør en risiko for å forstyrre observasjoner fra radioteleskoper.

