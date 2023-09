Gamle trestrukturer, anslått til å være over 475,000 XNUMX år gammel, oppdaget i Afrika

Forskere har avdekket det som ser ut til å være verdens eldste kjente trekonstruksjon på bredden av elven Kalambo i Zambia og Tanzania. Denne strukturen, anslått til å være over 475,000 XNUMX år gammel, er før fremveksten av moderne mennesker. Arrangementet av tømmerstokker ble laget ved å forme to tømmerstokker ved hjelp av skarpe steinverktøy og kan ha fungert som en gangvei eller plattform for menneskelige forfedre som bodde i området.

Merker på stokkene indikerer at de ble kuttet, hakket og skrapet ved hjelp av forskjellige steinredskaper som ble funnet på stedet. En bushwillow-stokk hviler på toppen av en annen stokk, sikret med et stort omvendt U-formet hakk. Professor Larry Barham, ledende arkeolog fra University of Liverpool, mener at strukturen kunne vært en del av en gangvei, et fundament for en plattform, eller til og med et sted for lagring eller ly.

Tregjenstandene som ble oppdaget på stedet ble datert til minst 476,000 XNUMX år gamle, i god tid før fremveksten av Homo sapiens. Det er sannsynlig at Homo heidelbergensis, en forløper for moderne mennesker, laget denne strukturen. Funnet er betydelig ettersom trevirke sjelden overlever i så lange perioder, men de vannfylte sedimentene ved Kalambo Falls bidro til å bevare treverket.

I tillegg til tømmerkonstruksjonen ble det funnet andre tregjenstander, blant annet en gravestokk, en kile, en delt gren som kan ha vært en del av en felle, og et tømmersnitt i begge ender. Disse funnene tyder på at tidlige mennesker brukte materialer i stor skala, som stein og tre, for å forme og transformere miljøet sitt.

Forskerne planlegger å fortsette utgravningene på stedet og håper å samarbeide med den zambiske regjeringen for å få Kalambo Falls anerkjent som et UNESCOs verdensarvsted. Dr. Sonia Harmand fra Stony Brook University beskrev oppdagelsen som banebrytende, og understreket dens verdi for å øke vår forståelse av bruken av organiske materialer under tidlig menneskelig evolusjon.

