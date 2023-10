Gamle stjerner viser mangel på varme Jupitere

Forskere har oppdaget at varme Jupiters, gasskjemper som går i bane rundt stjernen deres i løpet av få dager, ikke er vanlig rundt eldre sollignende stjerner. Studien, som analyserte et utvalg av 382 sollignende stjerner, fant at yngre stjerner var mer sannsynlig å ha varme Jupiters enn eldre stjerner. Forskerne laget en Bayesiansk modell basert på prøven deres og fant at forekomsten av varme Jupiters avtar rundt stjernens midtliv, noe som tyder på at banene deres destabiliseres over tid, noe som fører til at de blir konsumert av stjernen deres.

Dette funnet hjelper til med å forklare hvorfor solsystemet vårt ikke har en varm Jupiter. Mens varme Jupitere generelt er vanlige, er de sjeldne rundt middelaldrende stjerner som solen vår. Studien fremhever også det unike med solsystemet vårt, ettersom sollignende stjerner er relativt sjeldne i universet, og de fleste planeter går i bane rundt røde dvergstjerner.

Forskningen har kastet lys over hvilke typer eksoplaneter som finnes i forskjellige stjernesystemer. Etter hvert som vår forståelse av planetsystemer utvides, kan vi oppdage flere stjernesystemer som ligner på vårt, noe som vil hjelpe oss bedre å forstå det store utvalget av planeter som finnes.

Kilde: Universe Today