Kunst med paleontologitema utvikler seg til et samarbeid mellom menneskelige kunstnere og digitale verktøy. Tradisjonelle paleokunstnere som skaper kunst uten hjelp av teknologi, blir sjeldne i feltet. En slik kunstner, Jan Vriesen, har spesialisert seg på å lage forhistoriske bakgrunner for museumsutstillinger og har jobbet med institusjoner som Denver Museum of Nature and Science og American Museum of Natural History.

Til tross for at han er 81 år gammel, fortsetter Vriesen å utføre oppdrag for de som setter pris på hans talent for å forestille seg den fjerne fortiden. Han samarbeider med geologer og paleontologer for å lage håndmalte scener som gir liv til eldgamle landskap. Nylig fullførte Vriesen et par malerier som skildrer et kjent fossilbrudd slik det så ut for 150 millioner år siden, og en scene fra Jurassic Morrison-formasjonen slik den sannsynligvis så ut for 145 millioner år siden.

Disse maleriene ble bestilt av geologen Bob Raynolds, som ønsket å gi dem i gave til den ideelle organisasjonen Friends of Dinosaur Ridge. Maleriene viser de eldgamle landskapene som inspirerte bevaringsarbeidet til organisasjonen, som tar sikte på å beskytte fossile områder og tilby utdanningsprogrammer for publikum.

De nye maleriene vil bli vist i Dinosaur Ridge Discovery Center, slik at besøkende kan forestille seg hvordan området var da det var bebodd av dinosaurer. Dinosaur Ridge, kjøpt opp av Jefferson County Open Space i 1973, er utpekt som Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen er en kanadisk kunstner som nå er bosatt i Minnesota med sin kone og kjæledyr. Hans inntog i paleokunst begynte på 1970-tallet da han overtok et prosjekt ved Royal British Columbia Museum. Siden den gang har han høstet anerkjennelse i feltet.

Mens Vriesen foretrekker tradisjonelle kunstmetoder, anerkjenner han teknologiens innflytelse på sitt felt. Han fleiper om å være en "neandertaler" når det kommer til dataarbeid, men forstår at digitale ferdigheter blir stadig mer verdsatt i bransjen.

Samlet sett er kunst med paleontologitema i ferd med å bli et samarbeid mellom menneskelig kreativitet og digitale verktøy, slik at kunstnere som Jan Vriesen kan bringe den fjerne fortiden til live med sitt talent og fantasi.

