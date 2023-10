Double Celestial Treat: Solar and Lunar Formørkelser i oktober 2023

By

I oktober får stjernekiggere en virkelig fascinerende opplevelse, da de ikke kan være vitne til én, men to himmelske hendelser. Både en solformørkelse (Surya Grahan) og en måneformørkelse (Chandra Grahan) er satt til å skje i oktober 2023. Formørkelser er naturfenomener som skjer når ett astronomisk legeme blokkerer lys fra eller til et annet legeme.

For det første, 14. oktober 2023, vil det være en ringformet solformørkelse. Dette skjer når månen passerer mellom solen og jorden, og kaster en skygge på deler av jorden. Under denne spesifikke formørkelsen danner solen en ring av ild rundt månen. Dette fenomenet er kjent som en ringformet solformørkelse, som skjer når månen er på sitt lengste punkt fra Jorden, og ser ut til å være mindre enn solen og ikke dekker den helt. Som et resultat fremstår månen som en mørk skive på toppen av en større, lysere skive, og skaper en ringlignende effekt.

Den ringformede solformørkelsen begynner klokken 11:29 14. oktober 2023 (New Delhi) og slutter klokken 11 samme dag. Det vil tilby et spektakulært syn for de som er heldige nok til å være vitne til det.

I tillegg vil måneformørkelsen, den siste i 2023, inntreffe 28.–29. oktober. En måneformørkelse finner sted når månen beveger seg inn i jordens skygge. Månens overflate kan virke mørk eller rødlig under denne hendelsen.

Måneformørkelsen skal begynne 28. oktober 2023 kl. 11 (New Delhi) og slutte kl. 31 3. oktober 36. Denne forlengede varigheten gir en fantastisk mulighet for ivrige himmelseere til å observere og setter pris på den himmelske visningen.

Sørg for å merke av i kalenderen for disse astronomiske begivenhetene og forbered deg på en uforglemmelig opplevelse!

Definisjoner:

– Solformørkelse: Et naturfenomen som oppstår når månen passerer mellom solen og jorden, og kaster en skygge på deler av jorden.

– Måneformørkelse: En himmelhendelse som skjer når månen beveger seg inn i jordens skygge.

