Canada vil oppleve delvis solformørkelse i 2023

Canada vil være vitne til en delvis solformørkelse 14. oktober 2023, når den ringformede solformørkelsen passerer gjennom den smale landsveien fra Oregon i USA til kysten av Natal i Brasil. Avhengig av plasseringen i Canada, vil tilsløringen av solen variere opp til 85 %, noe som resulterer i merkbar mørkering av dagen.

En ringformørkelse er forskjellig fra en total solformørkelse. I en ringformet formørkelse ser månen mindre ut og dekker ikke solen helt, noe som skaper en lys "ildring" rundt månen. Det fulle ringformede skuespillet kan bare sees fra steder langs den ringformede banen, der månen krysser solens sentrum. I Vest-Canada kan observatører forvente en delvis formørkelse med over 50 % av solens areal dekket av månen.

Varigheten og maksimal dekning av formørkelsen vil variere avhengig av stedet. For eksempel, i Victoria, British Columbia, vil formørkelsen vare fra 8:07 til 10:38, med maksimal dekning kl. 9:19 Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown og St. John's vil også oppleve den delvise solformørkelsen til forskjellige tider.

For å se formørkelsen på en sikker måte, er det viktig å bruke spesielle solfiltre som er spesielt utviklet for å observere en solformørkelse. Å se direkte på solen uten riktig beskyttelse kan skade øynene dine. Ekte solbriller kan kjøpes fra lokale RASC/Science Centers eller anerkjente butikker. Alternativt kan du lage en pinhole-projektor eller bruke en sveisemaske med en linsevurdering på 14.

Ulike visningsfester vil bli organisert over hele Canada av regionale RASC-sentre, vitenskapssentre og universitetsfysikkavdelinger. Disse arrangementene vil gi muligheten til å se formørkelsen gjennom solteleskoper, og gratis formørkelsesbriller vil bli delt ut på de fleste arenaer. Noen foreslåtte steder for å se formørkelsen inkluderer Mount Tolmie Park i Victoria, Science World og UBC Department of Physics & Astronomy i Vancouver, og RASC Observatory ved TELUS World of Science i Edmonton.

Sørg for å sjekke værforholdene og detaljene for spesifikke hendelser i ditt område for å nyte dette sjeldne himmelfenomenet fullt ut.

