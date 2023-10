Hvordan den antikke greske myten om Prometheus gjenspeiler vår moderne virkelighet

By

Prometheus, titanen som stjal ild fra gudene og gav den til menneskeheten, har lenge fungert som et symbol på fremgang og fare. Fra et mytologisk perspektiv blir han sett på som en emancipator, som gjør opprør mot Zevs 'tyranni for menneskehetens skyld. Men i vår moderne verden får Prometheus en annen betydning.

Den industrielle revolusjonen markerte et vendepunkt der kraften til ild og teknologi ble både en kilde til ære og katastrofe. Mary Shelleys roman "Frankenstein", med undertittelen "The Modern Prometheus", fremhevet hybrisen og idealismen til monsterets skaper. I denne sammenhengen representerer Prometheus vår evne til selvdestruksjon og farene ved teknologisk overrekkevidde.

De siste årene har Prometheus opplevd en gjenoppblomstring i populærkulturen, noe som gjenspeiler vår ambivalens overfor teknologi og dens konsekvenser. Christopher Nolans film «Oppenheimer» trekker en parallell mellom straffen som den mytiske Prometheus ble utholdt og J. Robert Oppenheimer, ofte ansett som faren til atombomben. Analogien utforskes videre i Annie Dorsens teaterstykke "Prometheus Firebringer", som vever en advarende historie om vår avhengighet av kunstig intelligens.

Benjamín Labatuts roman "The Maniac" går inn i livet til John von Neumann, en pioner innen kunstig intelligens og spillteori, som også sammenlignes med Prometheus. Labatuts bok, klassifisert som fiksjon, forsøker å skape en ny mytologi for den moderne verden, og trekker på ekte mennesker og deres ideer.

Både Oppenheimer og von Neumann, som jobbet tett sammen under Manhattan-prosjektet, representerer konvergensen av geni og muligheten for menneskelig utslettelse. Deres arbeid med kvanteteori og atombomben demonstrerer hvordan abstraksjon blir en håndgripelig realitet med katastrofale konsekvenser.

Mens den destruktive kraften til disse teknologiene er tydelig, ligger det intellektuelle dramaet i hvordan disse abstrakte konseptene blir konkrete manifestasjoner. Oppenheimers rolle i utviklingen av atombomben fungerer som et konseptbevis for kvanteteorien. Straffen hans, omtrent som den mytiske Prometheus, kommer ikke fra gudene, men fra mottakerne av hans gave.

Prometheus' historie resonerer med vår nåværende virkelighet, ettersom vår økende avhengighet av teknologi gir både fremgang og fare. Valgene vi tar i vår jakt på kunnskap og makt kan få vidtrekkende konsekvenser. Myten om Prometheus fungerer som en advarende historie, og minner oss om å vurdere de etiske implikasjonene av våre handlinger og potensialet for selvdestruksjon.

