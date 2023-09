Utenlandske organer: Utforsking av pandemier og vaksiner gjennom historien

I Simon Schamas siste bok, "Foreign Bodies", fordyper han seg i verden av pandemier fortid og nåtid, og fremhever leksjonene vi har lært, så vel som de vi fortsatt trenger å forstå. Boken fokuserer først og fremst på livet og arbeidet til Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, en vitenskapsmann som utviklet hjemmelagde vaksiner for å bekjempe kolera og byllepest på slutten av 19-tallet og begynnelsen av 20-tallet.

Schamas forfatterskap tar leserne med på en fengslende reise gjennom Haffkines liv, fra hans tidlige erfaringer med å forsvare samfunnet sitt mot russiske pogromer til hans trening ved det prestisjetunge Pasteur-instituttet i Frankrike. Det var Haffkines vaksine som brakte ham til India i 1893, hvor han var vitne til dens bemerkelsesverdige suksess med å bekjempe kolera. Senere skulle han oppnå enda større triumf med en vaksine for å utrydde byllepest.

Forfatteren beskriver med fascinerende detaljer den grundige prosessen Haffkine brukte for å lage pestvaksinen, fra å trekke ut væsker til å dyrke basillene i geitebuljong. Til tross for Haffkines betydelige bidrag til folkehelsen i India, ble britiske kolonimyndigheter til slutt lei av ham. De hadde stolt på mer aggressive tiltak, som å ødelegge landsbyer og kaste ut innfødte, noe som ofte viste seg å være ineffektivt. Suksessen til en utlending som Haffkine var et slag for stoltheten deres, noe som førte til at han til slutt forlot India.

Mens Schama inkluderer noen tangentielle utflukter og tilleggshistorier, skinner hans beundring for Haffkine gjennom. Boken avsluttes med et støttende notat til Anthony Fauci og en overraskende refleksjon over rollen til hesteskokrabbens blå blod i vaksineproduksjonen.

Schamas arbeid reiser viktige spørsmål om vitenskapens kraft i å bekjempe pandemier og menneskets rolle i deres egen ødeleggelse. Til tross for våre fremskritt, hevder forfatteren at det er våre egne handlinger, som atomvåpen og klimaendringer, som utgjør en større trussel mot menneskeheten.

"Foreign Bodies" tjener som et vitnesbyrd om det bemerkelsesverdige livet og prestasjonene til Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Gjennom denne biografien fremhever Simon Schama den enorme innvirkningen individuelle forskere kan ha i møte med globale helsekriser.

