Northrop Grumman slår seg sammen med Voyager Space i Commercial Space Station Venture

Northrop Grumman har annonsert at de ikke lenger vil fortsette utviklingen av sin egen kommersielle romstasjon. I stedet vil selskapet samarbeide med Voyager Space, en konkurrerende innsats, for å hjelpe til med utviklingen av Voyager Space Station, kjent som Starlab. Under det nye partnerskapet vil selskapene fokusere på utviklingen av fullt autonome dokkingsystemer for Northrops Cygnus-lastromfartøy, som gjør det mulig å dokke med Starlab-romstasjonen.

Dette samarbeidet mellom Northrop Grumman og Voyager Space blir sett på som et stort fremskritt for Starlab-programmet. Dylan Taylor, styreleder og administrerende direktør i Voyager Space, uttalte at Northrop Grummans tekniske evner og påviste suksess innen fraktforsyningstjenester vil spille en sentral rolle i å akselerere utviklingen av Starlab.

Både Northrop Grumman og Voyager Space hadde jobbet uavhengig av hverandre med sine egne romstasjonskonsepter. Selskapene ble tildelt NASA Space Act Agreements som en del av programmet Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD). Disse avtalene er ment å modne designene til stasjonene deres for å hjelpe til med utviklingen av kommersielle etterfølgere til den internasjonale romstasjonen.

Selv om fremtiden til Northrops foreslåtte stasjon er usikker, vil selskapet trekke seg fra avtalen med NASA. Northrop har mottatt $36.6 millioner av totalt $125.6 millioner for visse milepæler oppnådd i den avtalen. NASA har uttalt at de vil ta de 89 millioner dollarene som ikke er mottatt av Northrop og allokere dem til ytterligere milepæler i avtalene med Voyager Space, Blue Origin og Axiom Space.

Northrop Grumman har ikke gitt spesifikke begrunnelser for sin beslutning om å trekke seg fra å utvikle sin egen stasjon. Imidlertid har selskapets tjenestemenn tidligere fremhevet utfordringer med business case for kommersielle stasjoner, inkludert regulerings- og ansvarsspørsmål, samt usikkerhet rundt involvering av internasjonale partnere.

Fremover er Northrop Grumman fortsatt forpliktet til fremtiden for kommersiell lav jordbane, og rollen med Starlab vil støtte NASAs initiativer for å oppmuntre til utvikling av kommersielle romstasjoner som en del av en voksende økonomi i lav jordbane.

Definisjoner:

– Voyager Space: Et selskap som leder utviklingen av romstasjonen Starlab og er involvert i kommersielle romforetak.

– Northrop Grumman: Et luftfarts- og forsvarsteknologiselskap kjent for sitt arbeid innen romoppdrag og -systemer.

kilder:

– Ars Technica

– NASA