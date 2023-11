Gjennombruddet i Nobelprisvinnende Quantum Dot Research endrer fremtiden til skjermer og utover

Kvanteprikker (QDs) har dukket opp som en banebrytende teknologi, som revolusjonerer vår forståelse av lys, kvantemekanikk og skjermene vi bruker hver dag. Årets Nobelpris i kjemi ble tildelt Louis E. Brus, Moungi G. Bawendi og Aleksey Yekimov for deres forskning og oppdagelser innen kvanteprikker.

Kvanteprikker er ekstremt små mikropartikler, som varierer fra 10 til 50 atomer i diameter. De har den bemerkelsesverdige evnen til å absorbere blått lys i det synlige spekteret mer effektivt enn noe annet materiale. Denne unike egenskapen gjør dem uvurderlige for utvikling av LED-skjermer og forbedring av kamerateknologi.

Reisen til oppdagelsen av kvanteprikker begynte uavhengig i to forskjellige laboratorier. Aleksey Yekimov fordypet seg i å undersøke halvledende materialer infundert i glass. Gjennom sine eksperimenter observerte han at mindre partikler av kobberklorid infundert i glass absorberte mer blått lys. Disse små partiklene ble de første kvanteprikkene som noen gang ble oppdaget.

I mellomtiden studerte Louis E. Brus solenergiens potensial for å drive kjemiske reaksjoner. I sine eksperimenter syntetiserte han bittesmå partikler av en halvleder kalt kadmiumsulfid. Brus la merke til at disse mindre partiklene viste en høyere absorpsjon av blått lys sammenlignet med større partikler. Dette funnet stemte overens med Yekimovs oppdagelse, og bekreftet eksistensen av kvanteprikker.

Forskeren Moungi G. Bawendi, en tidligere student av Brus, tok dette oppdraget videre i 1993. Bawendi og teamet hans utviklet en pålitelig metode for å produsere kvanteprikker. Ved å injisere forløperkjemikalier i et oppvarmet løsningsmiddel, ble det dannet QD-krystaller som kunne justeres nøyaktig til forskjellige størrelser. Dette gjennombruddet muliggjorde nøyaktig kontroll av fargene på lyset som sendes ut av kvanteprikker.

FAQ:

Spørsmål: Hva er kvanteprikker?

A: Kvanteprikker er ultrasmå mikropartikler med diametre fra 10 til 50 atomer, kjent for sin eksepsjonelle evne til å absorbere blått lys.

Spørsmål: Hva kan kvanteprikker gjøre?

A: Kvanteprikker har et bredt spekter av bruksområder. De er mye brukt i QLED-skjermer, hvor de gir mulighet for mer mettede farger og forbedret kontrast. De lover også å forbedre kamerateknologi og utvikle gjennomsiktige solcellepaneler for energiutvinning.

Spørsmål: Hvordan ble kvanteprikker oppdaget?

A: Kvanteprikker ble uavhengig oppdaget av Aleksey Yekimov og Louis E. Brus på begynnelsen av 1980-tallet. Yekimov fant at mindre partikler av kobberklorid infundert i glass hadde en høyere absorpsjon av blått lys. Brus observerte et lignende fenomen med mindre partikler av kadmiumsulfid.

Spørsmål: Hvordan produseres kvanteprikker?

A: Moungi G. Bawendi og hans forskningsgruppe utviklet en metode for å produsere kvanteprikker ved å injisere forløperkjemikalier i et oppvarmet løsningsmiddel. Denne prosessen gir mulighet for nøyaktig kontroll og innstilling av størrelsen og egenskapene til kvanteprikker.

I årene siden den første oppdagelsen har kvanteprikker blitt brukt i ulike teknologier. QLED-skjermer, for eksempel, bruker kvanteprikker for å sende ut et bredt spekter av farger, noe som muliggjør mer nøyaktig fargegjengivelse. I motsetning til konvensjonelle LED-skjermer, tilbyr QLED-skjermer større kontrast og levende farger uten at det går på bekostning av svartdybde.

Potensialet til kvanteprikker strekker seg langt utover skjermer. Det kan tenkes at de kan spille en betydelig rolle i å forbedre kamerasensorer, spesielt under dårlige lysforhold, og fremme infrarød bildeteknologi. I tillegg viser integreringen av kvanteprikker i gjennomsiktige solcellepaneler lovende når det gjelder å generere elektrisitet og samtidig opprettholde den estetiske appellen til vinduer.

Betydningen av kvanteprikker går utover deres praktiske anvendelser. Denne banebrytende forskningen viser den dype innvirkningen kvantevitenskap kan ha på hverdagsteknologi, så vel som det intrikate samspillet mellom lys og molekyler som påvirker hverdagen vår.

kilder:

