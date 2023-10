NASA skal lansere sitt etterlengtede Psyche-oppdrag denne uken. Mens oppdraget er banebrytende på mange måter, er det som har fanget oppmerksomheten til publikum påstanden om at verdien av målasteroiden, 16 Psyche, kan overgå den globale økonomien. Den estimerte verdien av de edle metallene på denne metalliske asteroiden er rundt 10,000 XNUMX kvadrillioner dollar.

Psyche-oppdraget har som mål å studere den 140 mil brede asteroiden, som antas å være den eksponerte kjernen til en mislykket protoplanet fra det tidlige solsystemet. Dette gir en unik mulighet for forskere til å bedre forstå dannelsen av planeter og få innsikt i sammensetningen av jordens kjerne.

Til tross for den fristende verdivurderingen, er det imidlertid viktig å merke seg at å bringe asteroiden tilbake til jorden er umulig med dagens teknologi. Hovedetterforsker av Psyche, Lindy Elkins-Tanton, klargjorde at påstanden om asteroidens enorme rikdom er falsk på alle måter. Avstanden mellom Psyche og Jorden gjør det upraktisk for gruveformål eller for å bringe den tilbake til planeten vår.

I motsetning til noen spekulasjoner, er ikke NASAs Psyche-romfartøy laget for å utvinne asteroider. Elkins-Tanton understreket at oppdragets fokus utelukkende er å studere asteroiden og ikke utvinne ressursene. Selv om overflaten til 16 Psyche forblir et mysterium, er det usannsynlig at den har et polert metallisk utseende.

Opprinnelsen til denne oppfatningen av enorm rikdom stammer fra en forenklet beregning utført av Elkins-Tanton i 2017, og estimerte den potensielle verdien av asteroidens metaller på det nåværende markedet. Men i virkeligheten ville det store volumet av edle metaller fra Psyche som nådde jorden få katastrofale konsekvenser, krasje metallmarkedet og gjøre det praktisk talt verdiløst.

Avslutningsvis er Psyche-oppdraget et bemerkelsesverdig forsøk på å avdekke mysteriene til 16 Psyche, men verdien ligger først og fremst i vitenskapelig oppdagelse snarere enn økonomisk gevinst. Det tjener som en påminnelse om at universet har underverk utover pengeverdi.

