Equinox og nordlyset: En spektakulær visning

Jevndøgn, som faller 23. september, kan gi en bedre sjanse enn vanlig til å være vitne til det fryktinngytende synet av nordlyset, også kjent som nordlys. Jordens magnetfelt og planetens helning på den tiden skaper gunstige forhold for forekomsten av dette naturlige lysshowet. Selv om det aldri er en definitiv garanti for å se nordlyset, øker jevndøgn sannsynligheten, i stedet for å sikre det.

I følge David Moore, redaktøren av magasinet Astronomy Ireland, er de beste stedene i Irland for å få et glimt av nordlyset nordkysten av Nord-Irland og Mayo. Disse områdene er ideelle på grunn av deres uhindrede utsikt over Atlanterhavet, sammen med minimal lysforurensning fra byer og tettsteder. Likevel, hvis himmelen er klar, kan nordlyset være synlig fra alle deler av landet.

Fenomenet nordlys begynner etter at solflammer, eller utbrudd på solen, slipper milliarder av tonn med stråling ut i verdensrommet. Omtrent to dager etter at disse solflammene oppstår, treffer atompartiklene jordens atmosfære. Noen av disse partiklene blir fanget i jordens magnetfelt og trekkes mot nord- og sørpolen. Når disse partiklene kolliderer med atomene og molekylene i atmosfæren, skaper de de levende fargene knyttet til nordlyset.

For å oppleve nordlyset fullt ut, er det viktig å være borte fra menneskeskapte lys. Å bo i en by eller by vil bare gi utsikt over store utstillinger. Solen går gjennom aktivitetssykluser hvert 11. år, og den skal nå toppen i 2025, noe som gjør de neste årene spesielt egnede for å se nordlyset.

Astronomy Ireland tilbyr en nordlysvarslingstjeneste, og legger ut spådommer hver ettermiddag om himmelforholdene for natten fremover, inkludert muligheten for å se nordlyset. Lysene kan observeres til forskjellige tider gjennom natten, noen ganger i flere timer og noen ganger for bare en kort periode.

Mens overskyet himmel kan hindre seeropplevelsen, treffer partiklene fra solen atmosfæren godt over skyene. Derfor, når det er klar himmel, kan nordlyset være synlig i all sin prakt.