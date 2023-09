Forskere i Japan observerer supertunge oksygenisotoper

Forskere i Japan har gjort en betydelig oppdagelse ved å observere de supertunge oksygenisotopene oksygen-27 (27O) og oksygen-28 (28O) for første gang. Teamet ved Tokyo Institute of Technology og RIKEN fant at oksygen-28 isotopen, som ble antatt å være spesielt stabil, ikke var "dobbel magi" som tidligere antatt. Oppdagelsen vil bidra til å forbedre vår forståelse av kjernefysisk struktur og kan ha implikasjoner for fysikken til nøytronstjerner.

Når kjernefysikere snakker om magiske tall, sikter de til en situasjon der et atoms nukleoner (protoner og nøytroner) er ordnet på en måte som gjør kjernen uvanlig stabil. Atomer med et spesifikt antall protoner eller nøytroner, slik som 2, 8, 20, 28, 50, 82 eller 126, er svært usannsynlig å gjennomgå energitap på grunn av radioaktivt forfall.

Det magiske tallkonseptet kan forklares ved hjelp av kjernefysisk skallmodell. Kjerner kan betraktes som flerlags skjell, lik lag av en løk, med hvert skall har et visst antall "seter" for nøytroner eller protoner. Når et skall er fylt med nøytroner eller protoner, anses det som "lukket". Når det gjelder oksygen-16 (16O), som har åtte protoner og åtte nøytroner, er det første skallet fylt med to nøytroner, og det andre skallet er fylt med seks nøytroner, noe som gjør det til en "dobbeltmagisk" kjerne.

Oksygen-28 isotopen var en kandidat for dobbel magisk status siden den har åtte protoner og 20 nøytroner, med de 20 nøytronene fordelt på tre skjell. Forskerne fant imidlertid at energigapet mellom de to siste nøytronskallorbitalene var svakt, noe som tillot blanding mellom de to skallene. Denne skallerosjonen er ikke vanlig og var uventet for 28O.

Oppdagelsen av mangelen på "dobbel magi" i oksygen-28 er en viktig utvikling for kjernefysisk teori. Det vil forbedre vår forståelse av isotoper med store nøytron-til-proton-forhold og bidra til å evaluere ukjente kjernefysiske interaksjoner som tre-nøytronkrefter. Disse funnene kan ha implikasjoner for å studere egenskapene til nøytronstjerner.

