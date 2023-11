Nyoppdaget mosasaurarter oppkalt etter norrøn sjøorm

By

Forskere har nylig avdekket en ny mosasaurart, et gammelt marint krypdyr som levde for rundt 80 millioner år siden. Denne nyoppdagede arten har fått navnet Jormungandr walhallaensis, etter den norrøne sjøormen fra norrøn mytologi. Navnet Jormungandr refererer til Midgardsormen, en mytisk skapning fra norrøne legender som ble sagt å være far av luringguden Loke og var i stand til å omringe hele kloden.

Fossilene til Jormungandr walhallaensis ble funnet nær Walhalla, en by i Nord-Dakota som henter navnet sitt fra Valhalla, den store heltenes hall i norrøn mytologi. Forskerne mener at navnet reflekterer både den norrøne mytologien og stedet der fossilene ble oppdaget.

Selve fossilet, kjent som NDGS 10838, består av en nesten komplett hodeskalle, kjever og noen skjelettdeler, inkludert ribber og ryggvirvler. Mosasauren ville ha målt omtrent 24 fot (7.3 meter) i lengde og hatt et slankere ansikt sammenlignet med andre mosasaurer.

Mens Jormungandr walhallaensis deler likheter med andre mosasaurer, har den også unike egenskaper som skiller den fra slektningene. Hodeskallestrukturen til denne mosasauren ga utfordringer for forskerne med å klassifisere den og antyder at mosasaurgruppen kan være mer mangfoldig enn tidligere antatt.

Oppdagelsen av denne nye arten gir løfte om ytterligere forståelse av evolusjonen og mangfoldet til mosasaurer. Fremtidige funn og analyser av ytterligere fossiler kan kaste mer lys over plasseringen til Jormungandr walhallaensis i mosasaurens familietre.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en mosasaur?

A: Mosasaurer var store, kjøttspisende marine krypdyr som levde under den sene krittperioden, for omtrent 66 til 85 millioner år siden.

Spørsmål: Hvordan fikk Jormungandr walhallaensis navnet sitt?

A: Mosasauren ble oppkalt etter den norrøne sjøormen Jormungandr fra norrøn mytologi, samt byen Walhalla hvor fossilene ble funnet.

Spørsmål: Hva er betydningen av denne oppdagelsen?

A: Oppdagelsen av Jormungandr walhallaensis bidrar til vår forståelse av mangfoldet og utviklingen av mosasaurer i forhistorisk tid.

Spørsmål: Hva er de unike egenskapene til Jormungandr walhallaensis?

A: Jormungandr walhallaensis har en kombinasjon av funksjoner fra forskjellige mosasaurgrupper, noe som gjør det distinkt og utfordrende å klassifisere.

Spørsmål: Hvilken videre forskning er nødvendig?

A: Ytterligere forskning, inkludert oppdagelsen av flere fossiler, vil bidra til å klargjøre forholdet mellom Jormungandr walhallaensis og andre mosasaurer og gi mer innsikt i dens biologiske egenskaper og evolusjonære betydning.