Rollen til en ny stamcelle i kraniosynostose: en banebrytende oppdagelse

Forskere ved Weill Cornell Medicine har identifisert en tidligere ukjent type beindannende stamceller som fører til kraniosynostose, den for tidlige sammensmeltningen av hodeskallen hos spedbarn. Kraniosynostose forekommer hos omtrent en av hver 2,500 babyer og kan hemme hjernens utvikling hvis den ikke behandles kirurgisk. Denne banebrytende studien, publisert i Nature, kaster lys over den unormale spredningen av en spesifikk type stamceller kalt DDR2+ stamceller.

Forskerteamet undersøkte mus med en vanlig mutasjon assosiert med menneskelig kraniosynostose og fant at denne mutasjonen utløser unormal spredning av DDR2+ stamceller, noe som resulterer i for tidlig hodeskallefusjon. Denne oppdagelsen åpner for nye muligheter for behandling av kraniosynostose ved å målrette og hemme denne unormale stamcelleaktiviteten.

For å undersøke sammenhengen mellom beindannende stamceller og kraniosynostose, konstruerte forskerne mus der CTSK+-stamcellene, tidligere knyttet til kraniosynostose, manglet et av genene som var ansvarlige for funksjonen. I motsetning til deres forventninger, aktiverte disse mutasjonene ikke de calvariale stamcellene for å smelte sammen hodeskallplatene; i stedet førte de til utarming av disse stamcellene ved suturene. Alvorlighetsgraden av fusjon korrelerte med uttømmingen av disse CTSK+-stamcellene.

Medseniorforfatter Dr. Matt Greenblatt understreker potensialet til denne oppdagelsen ved å si: "Vi kan nå begynne å tenke på å behandle kraniosynostose ikke bare med kirurgi, men også ved å blokkere denne unormale stamcelleaktiviteten." Studien øker muligheten for å utvikle nye behandlinger som adresserer grunnårsaken til kraniosynostose, og gir håp for spedbarn og familier som er berørt av denne tilstanden.

I en relatert studie publisert i Nature i 2018, identifiserte det samme forskerteamet en annen type beindannende stamceller kalt CTSK+ stamceller. Denne tidligere oppdagelsen førte til ytterligere undersøkelser av rollen til disse stamcellene i å forårsake kraniosynostose. Denne nylige studien bygger på funnene fra deres tidligere forskning, og utdyper vår forståelse av de komplekse mekanismene som ligger til grunn for denne tilstanden.

Totalt sett baner dette gjennombruddet i forståelsen av kraniosynostose vei for utvikling av målrettede terapier som potensielt kan revolusjonere behandlingen av denne tilstanden og forbedre resultatene for berørte spedbarn.

