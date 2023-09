Rollen til unormale stamceller i kraniosynostose

Kraniosynostose er en tilstand som involverer for tidlig sammensmelting av toppen av skallen hos spedbarn. Dette kan føre til unormal hjerneutvikling hvis det ikke behandles. Forskere ved Weill Cornell Medicine har utført en preklinisk studie for å bedre forstå de underliggende årsakene til kraniosynostose.

Studien, publisert i tidsskriftet Nature, fokuserte på en av de vanligste genmutasjonene assosiert med kraniosynostose. Forskerne fant at denne mutasjonen induserer unormal spredning av en tidligere ukjent type beindannende stamceller kalt DDR2+ stamceller. Disse cellene bidrar til for tidlig sammensmelting av hodeskallen.

Tidligere hadde forskere oppdaget en annen type beindannende stamceller kjent som CTSK+ stamceller i toppen av skallen. De mistenkte at disse cellene spilte en rolle i kraniosynostose. I denne studien fant imidlertid forskerne at genmutasjonen assosiert med kraniosynostose førte til uttømming av CTSK+-stamceller, i stedet for aktivering av dem. Dette førte til at de undersøkte rollen til DDR2+ stamceller.

Ytterligere eksperimenter og analyser viste at DDR2+ stamceller er ansvarlige for å drive unormal suturfusjon. Disse stamcellene formerer seg unormalt når CTSK+-stamcellene, som normalt undertrykker produksjonen, dør av på grunn av genmutasjonen.

Forskerne undersøkte også humane vevsprøver fra craniosynostose-operasjoner og fant lignende DDR2+- og CTSK+-stamceller. Dette fremhever den kliniske relevansen av funnene deres hos mus.

Basert på funnene deres antyder forskerne at å undertrykke spredningen av DDR2+ stamceller kan være en potensiell behandling for kraniosynostose. CTSK+-stamcellene oppnår denne undertrykkelsen ved å skille ut et vekstfaktorprotein kalt IGF-1. Forskerne spekulerer i at etterligning av disse metodene kan bidra til å forhindre unormal hodeskallefusjon.

Studien åpner for nye muligheter for behandling av kraniosynostose, som potensielt reduserer behovet for flere operasjoner. Fremtidig forskning vil fokusere på å identifisere andre typer beindannende stamceller i hodeskallen og videre forstå kompleksiteten til denne tilstanden.

