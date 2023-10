New York City synker: NASA-studie avslører årsaken

En fersk studie utført av NASA har avslørt et overraskende faktum om New York City - det synker. Vekten av byens skyskrapere og betonginfrastruktur får visse områder til å synke med en hastighet på 1.6 millimeter per år, raskere enn byen som helhet. De synkende hotspots inkluderer LaGuardia flyplass, Arthur Ashe Stadium og til og med Coney Island.

Fenomenet kan tilskrives den gradvise sammentrekningen av en isbre som byen hviler på. Isbreen har smeltet de siste 24,000 3.7 årene, noe som har forårsaket innsynkning i visse områder. For eksempel har LaGuardias rullebaner og Arthur Ashe Stadium sunket med hastigheter på henholdsvis 4.6 og XNUMX millimeter per år på grunn av isbreens sammentrekning.

Imidlertid er ikke alt håp ute. New York-ingeniører har identifisert områder som faktisk øker. East Williamsburg i Brooklyn og Woodside i Queens opplever løft med hastigheter på henholdsvis 1.6 millimeter og 6.9 millimeter per år. Det antas at grunnvannspumping og bruk av injeksjonsbrønner for behandling av forurenset vann kan være medvirkende faktorer til løftingen i disse områdene, men ytterligere undersøkelser er nødvendig for å bekrefte denne teorien.

Studien ble utført av et team av NASA-forskere og Rutgers University-studenter i New Jersey. De analyserte de fem bydelene i New York City - Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx og Staten Island - ved å bruke 3D-observasjoner for å måle overflatebevegelse og topografi fra 2016 til 2023.

Som konklusjon, mens New York City kan synke i visse områder, er det tegn til løft i andre. Vekten av byens infrastruktur forårsaker innsynkning, men ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå faktorene som bidrar til dette fenomenet. Denne studien gir verdifull innsikt i geologien til planeten vår og kaster lys over det komplekse samspillet mellom menneskelig aktivitet og naturlige prosesser.

