Ny forskning avslører potensiell løsning for korallbleking

Forskere fra Australian Institute of Marine Science (AIMS) og University of Melbourne har oppdaget en lovende løsning for å bekjempe korallbleking. Studien, publisert i Global Change Biology, antyder at voksne fragmenter av korallarten Galaxea fascicularis bedre kan tåle bleking og komme seg raskere når de behandles med varmeutviklede celler av alger kjent som symbionter.

I motsetning til tidligere studier som fokuserte på naturlig varmetolerante symbionter, brukte denne forskningen symbionter som fikk sin varmetoleranse kunstig økt over et tiår gjennom eksponering for høye temperaturer i laboratoriet. Disse varmeutviklede symbiontene ble deretter introdusert til kjemisk blekede korallfragmenter.

Resultatene var bemerkelsesverdige. Symbiontene var i stand til å etablere et symbiotisk forhold til de voksne korallene i en varighet på to år. Denne symbiosen fremmet ikke bare raskere utvinning fra bleking, men forbedret også korallenes varmetoleranse uten å påvirke veksten negativt.

Hovedforfatter Dr. Wing Yan Chan fra AIMS og University of Melbourne mener at disse varmeutviklede algesymbiotene kan bli en verdifull ressurs for restaurering av rev. Denne tilnærmingen viser løfte på tvers av forskjellige korallarter og livsstadier.

Den langsiktige stabiliteten til dette symbiotiske forholdet gir håp om at varmeutviklede celler kan være til nytte for korallverter i mange år fremover. Dette er spesielt viktig gitt den økende trusselen om klimaendringer-drevne marine hetebølger som forårsaker utbredt bleking og koralldød.

Seniorforfatter professor Madeleine van Oppen understreker fordelene med denne tilnærmingen, og uttaler at fordelene observert i tidligere studier på koralllarver og ungfisk også strekker seg til voksne koraller. Denne teknikken, kjent som "assistert evolusjon", involverer aktivt å akselerere naturlig forekommende evolusjonære prosesser for å forbedre korallvarmetoleransen.

Det neste trinnet i denne forskningen vil involvere kontrollerte feltforsøk for å avgjøre om de samme resultatene kan oppnås utenfor laboratoriet, med flere koralltyper og i større skala.

Denne studien bidrar til den omfattende innsatsen fra AIMS, deres partnere og samarbeidspartnere for å beskytte koraller mot virkningene av klimaendringer. I tillegg til å redusere utslipp og ta i bruk effektive strategier for håndtering av korallrev, gir intervensjoner som varmeutviklede symbionter håp om å øke klimatoleransen og motstandskraften for rev.

FAQ:

Spørsmål: Hva er korallbleking?

A: Korallbleking skjer når korallkolonier driver ut de symbiotiske algene som lever i vevet deres, noe som resulterer i tap av deres livlige farger. Denne prosessen er ofte forårsaket av miljøbelastninger, spesielt høye vanntemperaturer.

Spørsmål: Hvorfor er korallbleking bekymrende?

A: Korallrev er utrolig viktige økosystemer, som gir habitat for utallige marine arter og støtter lokale økonomier gjennom turisme og fiskeri. Når koraller opplever utbredt bleking, kan det føre til deres død, og alvorlig påvirke helsen og det biologiske mangfoldet til hele revet.

Spørsmål: Hvordan hjelper bruken av varmeutviklede symbionter koraller?

A: Varmeutviklede symbionter er i stand til å etablere et symbiotisk forhold til koraller, forbedre deres varmetoleranse og fremme raskere utvinning fra bleking. Dette kan kjøpe verdifull tid for skjær som står overfor trusselen om klimaendringer-drevne marine hetebølger.

kilder:

– Australian Institute of Marine Science (AIMS): https://www.aims.gov.au/

– University of Melbourne: https://www.unimelb.edu.au/

– Global Change Biology: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486