Avduking av forbindelsen: Forstå hjernevidde signaler med Facemap

Forskere har lenge vært fascinert av musenes konstante bevegelse, fra værhårene deres flikker til nesene deres rykker. På samme måte forblir nevroner i hjernen aktive selv i fravær av ytre stimuli eller en spesifikk oppgave. Disse spontane handlingene fører til aktivering av nevroner i ulike områder av hjernen, og gir oss innsikt i aktivitetene til disse dyrene fra øyeblikk til øyeblikk. Den sanne utnyttelsen av disse utbredte signalene i hjernen forblir imidlertid et mysterium.

Heldigvis kaster et banebrytende verktøy kalt Facemap nytt lys over hvordan hjernen tolker og bruker disse signalene generert av spontan atferd. Facemap bruker dype nevrale nettverk for å etablere en forbindelse mellom en muss øye-, værhår-, nese- og munnbevegelser og den nevrale aktiviteten i hjernen. Ved å kombinere en nøkkelpunktsporing og en dyp nevrale nettverkskoder, gir dette rammeverket verdifull informasjon om nevral aktivitet.

En fersk publikasjon i Nature Neuroscience introduserer Facemap som et rammeverk for modellering av nevral aktivitet basert på orofacial sporing. Atika Syeda, en doktorgradsstudent som arbeider under veiledning av Carsen Stringer, PhD, en gruppeleder ved HHMI Janelia Research Campus, forklarte at målet er å avdekke og forstå atferden representert i forskjellige hjerneregioner. Hvordan kan disse bevegelsene effektivt spores og assosieres med nevrale signaler?

Tidligere hadde teamet ledet av Stringer oppdaget at tilsynelatende tilfeldig aktivitet i forskjellige hjerneområder hos mus, faktisk var drevet av spontan atferd. Imidlertid forble det en utfordring å tyde hvordan hjernen bruker denne informasjonen. Et kritisk skritt mot å svare på dette spørsmålet innebar å forstå bevegelsene som utløser denne aktiviteten og å forstå den nøyaktige representasjonen i hjerneregionene.

For å løse dette gapet i kunnskap, analyserte forskerteamet omhyggelig 2,400 videorammer av musefjes og kategoriserte distinkte punkter som tilsvarer ulike ansiktsbevegelser assosiert med spontan atferd. Spesifikt fokuserte de på 13 nøkkelpunkter som representerer individuell atferd som vispe, stelle og slikke.

Gjennom utviklingen av nevrale nettverksbaserte modeller, gjenkjente teamet disse nøkkelpunktene i musefjesvideoer. Videre etablerte de korrelasjoner mellom disse ansiktsbevegelsene og nevral aktivitet ved å bruke en annen dyp nevrale nettverksbasert modell. Resultatet? Facemap, som gjør det mulig for forskere å være vitne til hvordan en muss spontane atferd direkte påvirker nevrale aktivitet i spesifikke hjerneregioner.

Facemap tilbyr betydelige forbedringer i forhold til tidligere metoder, og gir økt nøyaktighet og raskere sporing av orofaciale bevegelser og atferd hos mus. Spesielt er den designet for å spore museansikter og har gjennomgått omfattende fortrening, slik at den kan spore et bredt spekter av musebevegelser nøyaktig. Sammenlignet med tidligere metoder, kan dette kraftige verktøyet forutsi dobbelt så mye nevral aktivitet hos mus.

Den beste delen? Facemap er tilgjengelig for alle forskere, siden det er lett tilgjengelig og brukervennlig. Siden utgivelsen i fjor har mange forskere over hele verden allerede lastet ned verktøyet og har høstet fordelene. Facemap forenkler forskningsprosesser, slik at forskere kan oppnå resultater innen samme dag.

Avslutningsvis revolusjonerer Facemap vår forståelse av det intrikate forholdet mellom spontan atferd og hjerneaktivitet. Ved å utnytte kraften til dype nevrale nettverk og orofacial sporing, kan forskere dykke dypere inn i hjernens komplekse funksjoner. Dette innovative verktøyet åpner nye veier for å utforske den nevrale representasjonen av atferd og baner vei for ytterligere oppdagelser innen nevrovitenskap.

