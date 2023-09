Forskere oppdager lovende verktøy for å bekjempe bentap i romutforskning

Forskere har gjort et gjennombrudd i søket etter løsninger for å bekjempe bentap under romutforskning. Forskerteamet har forbedret det terapeutiske potensialet til NELL-1-molekylet, og forlenget halveringstiden fra 5.5 timer til 15.5 timer. Denne forbedringen gjør at molekylet forblir effektivt i lengre tid uten å miste bioaktiviteten.

For å forbedre den målrettede effektiviteten ytterligere, biokonjugerte forskerne et inert bisfosfonat (BP)-molekyl med NELL-1, og skapte et "smart" molekyl kalt BP-NELL-PEG. Dette molekylet retter seg spesifikt mot beinvev, noe som er avgjørende for å bekjempe bentap under lengre opphold i mikrogravitasjon.

Resultatene av studien, publisert i tidsskriftet 'npj Microgravity', viste at BP-NELL-PEG viste overlegen spesifisitet for beinvev, uten å forårsake noen observerbare bivirkninger. Dette er en betydelig utvikling ettersom bisfosfonater ofte har vært assosiert med destruktive effekter på beinvev.

Forskerne mener at funnene deres gir store løfter for fremtiden for romutforskning, spesielt for oppdrag som involverer lengre opphold i mikrogravitasjon. De ser for seg at BP-NELL-PEG kan bli et verdifullt verktøy for å bekjempe bentap og muskel- og skjelettforringelse, spesielt når konvensjonell motstandstrening ikke er mulig på grunn av skader eller andre invalidiserende faktorer.

Mens studien har vist lovende resultater, kreves det ytterligere studier på mennesker for å bekrefte effektiviteten. Hvis disse studiene fortsetter å lykkes, kan BP-NELL-PEG revolusjonere måten astronauter bekjemper bentap på under romfart. Dette gjennombruddet har potensial til å forbedre den generelle helsen og velværet til astronauter, og sikre vellykkede og trygge oppdrag i fremtiden.

kilder:

– Kildeartikkel (URL)

– Journal: 'npj Microgravity'