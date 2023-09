En lovende terapi for å redusere bentap i verdensrommet og på jorden

Forskere ved University of California, Los Angeles (UCLA), har utviklet en terapi som viser løfte i å redusere bentap fra langvarige romreiser samt muskel- og skjelettdegenerasjon på jorden. Mikrogravitasjon, som oppleves av astronauter i verdensrommet, forårsaker bentap med en hastighet som er 12 ganger større enn på jorden, og utgjør en trussel mot skjeletthelsen. UCLA-teamet undersøkte om systemisk levering av NELL-lignende molekyl-1 (NELL-1) kunne bidra til å dempe dette bentapet.

NELL-1 er et protein som er avgjørende for beinutvikling og vedlikehold av tetthet. Forskerne forbedret det terapeutiske potensialet til NELL-1 ved å forlenge halveringstiden og skape et "smart" molekyl som spesifikt retter seg mot beinvev uten å forårsake uønskede effekter. Funnene, publisert i tidsskriftet 'npj Microgravity', viste at det nye molekylet, kjent som BP-NELL-PEG, viste overlegen spesifisitet for beinvev uten å forårsake observerbare bivirkninger.

I følge Chia Soo fra UCLA har disse funnene et enormt løfte for fremtiden for romutforskning, så vel som for å bekjempe bentap og muskel- og skjelettforringelse på jorden. Kang Ting fra Forsyth Institute la til at BP-NELL-PEG kan være et lovende verktøy når konvensjonell motstandstrening ikke er mulig på grunn av skader eller andre faktorer.

For å teste terapien under reelle romforhold, utførte forskerne en studie med mus. Halvparten av musene brukte ni uker i mikrogravitasjon for å simulere langvarig romreise. Den andre halvparten ble brakt tilbake til jorden etter 4.5 uker. Begge gruppene ble behandlet med enten BP-NELL-PEG eller et kontrollstoff. Resultatene viste at musene behandlet med BP-NELL-PEG hadde en signifikant økning i bendannelse. I tillegg var det ingen tilsynelatende uheldige helseeffekter observert i både rom- og jordbehandlede mus.

Denne terapien har ikke bare potensiale for fremtidige romferder, men tilbyr også en potensiell behandling for pasienter som lider av ekstrem osteoporose og andre beinrelaterte tilstander på jorden. Ytterligere menneskelige studier er nødvendig for å bekrefte disse funnene og fullt ut utforske de terapeutiske fordelene med BP-NELL-PEG.

kilder:

– University of California, Los Angeles

– Forsyth Institute

– npj Mikrogravitasjon